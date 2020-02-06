【武漢肺炎】廣東新「口罩令」提供佩戴原則　範圍增加超市市場　

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廣東省是繼湖北省、浙江省後，新型冠狀病毒肺炎疫情中最嚴重的地區之一，截至周四（6日）早上11時，已累計有944宗確診病例。

省政府早於上月底就實施「口罩令」，表明民眾在所有公共場所不戴上口罩就會被公安機關處罰，甚至可能會被追究刑事責任。

當局周三（5日）再發通告更新具體措施，「口罩令」的實施範圍刪除公園，但同時新增超市、農（集）貿市場，並有說明佩戴口罩的各項原則。

新通告稱獨自駕車等感染風險較低的情況下，不需要戴上口罩。（中新社）

新通告明確提出，個人獨處、獨自駕車或獨自到公園散步等感染風險較低的情況下，以及在非疫區的空曠且通風的場所，均不需要戴上口罩。新通告又提到各種口罩的使用時機，稱在疫情高發地區，但空曠且通風的場所，建議戴上一次性使用醫用口罩，進入人員密集或密閉公共場所，則要戴上醫用外科口罩或顆粒物防護口罩。

至於有疑似症狀到醫院就診時，需戴上不含呼氣閥的顆粒物防護口罩或醫用防護口罩，有呼吸道疾病患者需要在醫生指導下使用防護口罩，年齡極小的嬰幼兒則不能戴口罩，容易引起窒息。此外，紗口罩、海綿口罩和活性炭口罩，通知指其對預防病毒感染並無保護作用。

（綜合報道）

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