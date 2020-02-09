【武漢肺炎】北京一公司網購萬餘口罩欲免費派發　到手竟全是次貨

武漢肺炎疫情持續，內地多處「一罩難求」。在北京，一間公司打算盡社會責任，購買萬多個醫用口罩，打算向公眾免費派發。不料公司職員辛辛苦苦聯絡到供貨商訂購，到手後的口罩竟全是沒有病毒防護能力的次貨。

訂貨時，賣家「梁姐」發給他們的口罩照片。（中新社）

據事主郝先生自述，他的公司位於北京市朝陽區崔各莊鄉善各莊村。1月27日，疫情已比較嚴重，公司領導便和所在的村委會開會商量，打算盡一下社會責任，出資購買一批口罩，向村民還有一線工作人員免費發放。

但當時口罩基本已經脫銷，正規渠道已無法購買，廠家也是優先政府採購，民間捐贈的優先級並不高。於是他們經朋友介紹，找到浙江台州一個販賣口罩的中間人「梁姐」。最終決定購買一種三層加厚醫用口罩，價格2.6元（人民幣，下同）一個，訂購1萬個，後來再加購2000個，合共約3萬元，1月29日成交。

梁姐之後聲稱，她已將口罩分成兩批，即一開始的1萬個和之後的2000個分開寄出。時至2月4日上午，第二批2000個的口罩寄到北京。郝先生等人開箱驗貨時卻發現，這些口罩外包裝上寫著「時尚口罩」，並不是一次性醫用口罩。拆開一個口罩，發現不是三層防護而是兩層的，也不是醫用性質，防病毒能力基本沒有。口罩包裝上更表明，生產廠家為河北「遇見日用品廠」。

郝先生表示，他們把這2000個口罩扣住，並向梁姐表示「貨不對版」。一開始，梁姐堅稱所發口罩確實是三層的，但一聽說他們的口罩是捐贈用途，便把錢退還，並要求把貨退回去，取消交易。郝先生認為，當時北京及周邊揭出好幾宗假口罩案件，「估計她害怕了，退錢的時候特別痛快。於是我們就基本堅信這東西是假的了。」

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時至2月5日早上，第一批的1萬個口罩也送到北京。該批貨品連廠家地址都沒有，是純粹的「三無產品」（無生產日期、無質量合格證以及無生產廠家）。郝先生稱，擔心這批貨再去禍害別人，便把貨品簽收，再聯繫北京市市場監管部門舉報並查扣。之後，又向石家莊市和台州的舉報。具體如何處理，他們就不清楚了。

據《中新社》報道，記者之後聯繫到「梁姐」，她表示已經沒有口罩，「賣完了。快遞停了，沒法接收了，現在哪裡都沒有貨。」致電浙江台州的口罩廠家，對方則說目前還有3萬個「三層加厚醫用口罩」，即郝先生所購買的那一款，其價格已漲到4.3元一個。

（中新社）