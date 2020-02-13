【武漢肺炎】微信上呃人有口罩賣詐騙逾12萬元　廣州男被重判4年

撰文： 最後更新日期： 2020-02-13 17:45

廣州白雲區法院周四（13日）公開審理一宗詐騙案，男子韋某在微信群組發布虛假訂購口罩的資訊，短短兩天內有多人受騙，涉款超過12萬元（人民幣．下同）。 韋某因犯詐騙，由於在疫情期間犯案，從重處罰，故一審被判處有期徒刑4年，並處罰金3萬元。

據了解，該案是廣州市法院宣判的首宗涉及新型冠狀病毒肺炎疫情的犯罪案件。案情指，25歲的韋某在1月26日至27日期間，利用疫情期間民眾對口罩的迫切需求心理，在微信群內發布虛假的可低價訂購KN95口罩的資訊，並用虛假的醫療器械企業營業執照和速遞單號。韋某在短短兩天內，先後騙得黃某等4名受害人，涉及款項共計12.25萬元。韋某得手後將該筆款項用於購買汽車、日常消費等。

韋某在1月31日被警方刑事拘留，白雲區檢察院在2月10日提起公訴，並於同日獲白雲區法院立案受理，同步啟動快審快判工作模式，適用刑事簡易程序。法院審理後認為，韋某詐騙公民財物，數額巨大，不但是累犯，而且是在預防、控制突發傳染病疫情期間，假借銷售用於預防突發傳染病疫情用品的名義，詐騙他人財物，依法從重處罰。

值得一提是，疫情嚴峻下，法院全程採用遠端視像開庭的模式，法官、檢察官、辯護人在法庭現場，韋某則在看守所。

（綜合報道）