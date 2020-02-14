【武漢肺炎】武漢金銀潭副院長病癒　談被感染和當「試藥人」內情

據國家衛健委數據，截止到2月11日24時，全國共報告醫務人員確診病例1716例，其中6人不幸死亡。其中重災區武漢市報告了1102例醫務人員確診病例。 湖北省醫療組專家、武漢市金銀潭醫院副院長、主任醫師黃朝林早前被確診感染新冠肺炎，他已經痊癒出院在家中隔離，在接受內媒採訪時透露了被傳染和當「試藥人」的內情。

據《中國新聞週刊》2月14日報道，從1月17日開始，黃朝林就感到身體很不舒服，開始乾咳。一開始，他還誤以為這是此前就有的普通感冒造成的，直到確診後，才意識到這是感染的早期表現。

作為湖北省醫療救治組專家，黃朝林接受央視採訪。（長江日報）

回想自己的感染原因，黃朝林想到了1月10日晚，在他換下防護服、摘下口罩，期間，一位病人的女兒和女婿認出了他，對他表示感激，在交流過程中，三人均未戴口罩。三天後，這對夫婦也確診了新冠肺炎。在黃朝林印象中，這是他唯一可能暴露的機會。

黃朝林是1月22日下午做的病毒核酸檢測，晚上出的結果，顯示為陽性；在23日凌晨3時，黃朝林已開始出現了畏寒、發熱的症狀，隨後，黃朝林住進了醫院的隔離病房，從醫生變為了病人。

入院時，他的氧飽和度不到93，屬於重症病人。同樣在23日，他在參加克力芝試藥的臨床觀察知情同意書上籤下自己的名字，成為了380名「試藥人」中的一員，來驗證治療HIV病毒的克力芝治療新冠肺炎的臨床療效和安全性。

住院後的前十幾天裏，治療並不順利，「有發熱、缺氧的表現，有時感覺肺要咳出來了。」黃朝林也出現了肺部損傷和呼吸困難的症狀。在不吸氧的情況下，他的氧飽和度一度最低只有80左右。還出現了克力芝的副作用：腹瀉、噁心、嘔吐等胃腸道反應。但黃朝林說，「可以耐受。」

黃朝林被確診感染新冠肺炎後住院治療。（長江日報）

這樣的過程持續了十幾天。除了克力芝，這段時間裏，中日友好醫院副院長曹彬教授與其他專家還對他進行了激素治療和鼻導管給氧、肺部通氣等綜合治療和支持。

「確診兩週後，我的病情開始慢慢地好轉。」直到2月4日，病情才穩住。黃朝林說，「我是在2月2號進行的病後第一次核酸檢測，結果為陰性。間隔48小時後，也就是2月4號，我進行了第二次核酸檢測，結果同樣顯示陰性，符合出院標準。之後就出院了，現在在家隔離。」

在採訪過程中，記者聽到黃朝林仍偶有咳嗽。他解釋說，「這是一種刺激性咳嗽。已出院的病人會在不同程度上出現這種刺激性咳嗽甚至氣喘的情況，徹底恢復的話還需要時間，但不會對正常生活造成很大影響。」

1月27日李克強來到收治確診患者和重症患者最多的武漢金銀潭醫院，與在負壓ICU病房開展治療的醫護人員視頻連線，並和來自全國各地、軍隊支援武漢的醫生交流。（中新社）

據悉，作為湖北省與武漢市突發公共衛生事件醫療救治定點醫院，武漢金銀潭醫院是當地第一家新冠肺炎患者定點收治醫院。