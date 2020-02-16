【武漢肺炎】支付寶研「健康碼」：綠通行紅黃隔離　下周全國上線

武漢肺炎疫情持續，內地多個城市相繼實行社區「封閉式管理」、出行管制等不同措施，以降低人員流動造成交叉感染的風險。 在浙江杭州，當地就於上周二（11日）開始，利用「健康碼」的方式分流返崗復工人員。在國務院辦公廳電子政務辦的指導下，支付寶將在下周上線全國版本的「健康碼」。

顯示綠碼者，可在市內持綠碼通行，進出杭州掃碼通行。（中新社）

《中新社》報道，借鑒浙江等地方推行健康碼模式助力分類有序復工復產的經驗，在國務院辦公廳電子政務辦的指導下，支付寶正基於全國一體化政務服務平台，加快研發全國統一的疫情防控健康碼系統，並將於下周上線。

2月11日，杭州啟用「杭州健康碼」措施，要求該市市民和擬入杭人員自行在線申報，通過審核後，將產生一個顏色碼。

「杭州健康碼」分成「綠碼、紅碼、黃碼」三色動態管理。顯示綠碼者，可在市內持綠碼通行，進出杭州掃碼通行；顯示紅碼者，要實施14天的集中或居家隔離，並連續申報健康打卡14日，滿足條件後將轉為綠碼；顯示黃碼者，要進行7天以內的集中或居家隔離，並連續申報健康打卡不超過7天，滿足條件後將轉為綠碼。擬入杭州的人，必須申領到「綠碼」後才允許進入。

（中新網）