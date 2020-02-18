【武漢肺炎】河南村民未戴口罩被綁牆柱　地方「野蠻防疫」受質疑

中國一些地方的新冠肺炎（NCP）疫情防控越發嚴格，甚至有防疫人員使用過激手段。河南濮陽一村民就因疫情防控期間不戴口罩，被工作人員捆在牆柱，「野蠻防疫」的行為受到質疑。

河南一村民因未戴口罩被捆在牆柱訓斥。（網傳視頻截圖）

2月13日，河南濮陽市孟軻鄉一位村民因疫情防控期間不戴口罩，被工作人員綁在牆柱。影片顯示，一名身穿防護服的工作人員，指罵該名手腳均被綁在牆柱的男子，並大聲斥責：「你還想活嗎？你不活人家老百姓還活呢！」影片在網上曝光後引發關注，質疑是「野蠻防疫」。

針對事件，當地政府2月17日回應稱，該男子多次不戴口罩，疫情防控人員為了嚇唬他將其綁在牆柱。目前，孟軻鄉疫情防控指揮部對該工作人員的行為進行了批評教育，並責令其進行檢討。濮陽市委宣傳部表示，公安機關已針對該工作人員的行為介入調查。

公安機關介入調查

眼下新冠肺炎疫情在中國橫行，為了防止疫情蔓延，境內各地都出了大舉措，其中最重要的一點，就是出門得戴口罩，尤其是在一些公眾場合，要求必須戴口罩。有些人因為無知、缺少口罩或其他一些原因不戴口罩出門，防疫人員有權利進行適當的處置，但是也應該有一定的限度。

官媒：依法防疫最主要的一點是權力邊界

《人民日報》海外版旗下微信公眾號「俠客島」曾發表文章，就近來在防疫工作頻頻出現的野蠻操作、粗暴執法現象提出質疑，並列舉最近幾宗極端事例，批評此舉是「打着『為大家好』的旗號，任意踐踏他人權益」。甚至可以說是「野蠻操作、粗暴執法」。並指這些行為是不懂法、不懂疫情應對及不懂尊重別人人格的表現。

文章指出，這些行為表現的最根本病灶在於「一些地方、一些人腦袋裏缺乏法治思維，不懂得依法防疫」，而依法防疫最主要的一點就是明確各級防疫主體的權力邊界，而且是「法無授權不可為」。

文章批評說，如果防疫行為沒有沿着法治軌道走，那免不了會出現「有點權力就膨脹」的人。而這些行為在疫情防控的大背景下會在輿論中放大，造成惡劣影響。「一個地方辛辛苦苦動員各種資源防控疫情，就因為幾個人胡作非為，搞得全系統一起背黑鍋，多冤」。