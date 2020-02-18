【武漢肺炎】火神山醫院農民工被拖糧　口罩供應不足飲用水要自費

新型冠狀病毒肺炎重災區湖北省武漢市，當地月初在短短9天內建成首間專門醫院「火神山醫院」。惟農業農村部黨委機關報《農民日報》日前披露，有份參與工程建設的十多名農民工被延誤發薪，並且口罩數量不別，甚至連飲用水都供應不足，要自費購買。

湯斌等十多名有份參與火神山醫院工程的農民工，慘被判頭拖糧。（農民日報）

報道採訪其中一名農民工湯斌，其聯同其餘十多同農民工上周五（14日）被工程判頭安排從另一間專門醫院「雷神山醫院」前來務工，負責病房防水工程，獲承諾每天結算工資，並於翌日支付，早班每天600元（人民幣．下同），晚班則為每天1200元。惟湯斌等人完成第一天的工作，向判頭索要工資時，對方卻稱要等消息，此後三天亦是同樣答覆。

報道又指，除了薪金被延誤外，湯斌等人施工所須的防護口罩數量也遠達不到每4小時更換一個的需求，「但一天就給我們發一個，又沒地方買，我們是想換，用甚麼換呢？」。更甚者，就連礦泉水也是自施工以來只是每人發放過一樽。湯斌指，工程進行期間要穿上防護服，故出汗量相當大，飲水補給十分重要，「上午在房頂掃雪，我的鞋都汗濕了，沒辦法，我自己去買了幾箱水。」

湯斌指判頭沒有提供足夠的飲用水，無奈下只能自費購買。（農民日報）

報道稱，及至周二（18日）早晨，湯斌等人終獲得足額的工資，但口罩及飲用水不足等問題仍未解決，幸好其他吃飯、住宿等都已有保障，並且施工進度正常。

（農民日報）