【武漢肺炎】女醫護集體剃光頭引質疑　甘肅婦聯稱「確實自願」

甘肅省近日派出第三批援助湖北醫療隊，宣稱有10多名女性醫護人員為方便工作而剃光頭，並發布她們被理髮師剃掉心愛長髮後淚灑現場的影片。 事件在網上引起熱議，內地網民批評官方此舉過於形式主義，又質疑當事人是否自願，是否要借女性身體來製造煽情。 甘肅省婦聯宣傳部長在周三（19日）回應指，該批女醫護「確實是自願的」，省婦聯同時亦稱，堅決反對任何違背前線人員意願的強迫行為，呼籲尊重和關愛前線女性醫護人員。

事緣《甘肅日報》旗下的官方微博「每日甘肅網」上周六（15日）發布影片，稱甘肅省婦幼保健院在當天派出15名醫護人員馳援湖北，女醫護為方便工作集體含淚剃去長髮。微博的配文更稱女醫護是「疫情中最美的逆行者」。

支援湖北的甘肅女護士集體被剃成光頭。（影片截圖）

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甘肅省婦聯宣傳部長指，此前甘肅省已經派出數批醫療隊趕往武漢支援，根據前線醫護人員的反饋和建議，女醫護遂自願剃光頭髮。部長又稱，女醫護落淚有較復雜的因素，不能單純解讀為「因為剪頭發而哭」，還包括即將趕往前線，即將與親人離別等。

但部長亦承認，由於拍攝及表達方式不恰當，引起非常多的質疑，產生很多負面影響。

習近平就關心愛護參與疫情防控工作的醫護人員專門作出重要指示，強調務必高度重視對他們的保護、關心、愛護。（新華社）

另一方面，據官媒《新華社》報道，國家主席習近平同日就關心愛護參與疫情防控工作的醫護人員專門作出重要指示，強調醫護人員是戰勝疫情的中堅力量，務必高度重視對他們的保護、關心、愛護，從各個方面提供支持保障，使他們始終保持強大戰鬥力、昂揚鬥誌、旺盛精力，持續健康投入戰勝疫情鬥爭。

（綜合報道）