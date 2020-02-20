【武漢肺炎】政府提供補貼　內地多地包機包車包高鐵送工人復工

交通運輸部、國家衛健委等近日聯合印發通知，明確提出多方面的舉措，要求做好疫情下外地工人返回工作崗位復工的服務保障工作，其中包括有「點對點」包車直達運輸。 事實上，不只有高鐵專列，十多間航空公司亦先後宣布接受政府、企業包機，為復工復產提供運力。

在廣西百色市的車站，D4508次高鐵列車在周三（19日）上午10時40分發車，目的地是珠三角地區，是一列為務工人員返程的定制專列。據百色市人社局局長韋鷹指，百色市有3.78萬貧困人口的經濟來源依靠外出務工，故當局對接廣東一些企業的招工意向，並收集農民工復工返崗的意向後，周三當天共安排756位農民工乘搭高鐵專列到廣州、深圳等城市的企業返崗復工。

專為務工人員返程的定制專列在廣西百色市的車站發車，目的地是珠三角地區。（中新社）

+ 2

為防控疫情，當地鐵路部門特別對站內通道、候車區、衛生間等重點區域進行全面消毒，又安排職員在車站進站口、電梯地道、站臺等重點場所引導，使農民工與其他客流分開，避免聚集，並且列車上會分散就坐。到達目的地後，當地亦會將派出接駁大巴，接送務工人員直接至企業。

長三角地區同樣是務工目的地集中輸入地區，為助力外地務工人員儘快復工，促進長三角企業全面復工復產，上海鐵路部門將從疫情相對平穩地區，向長三角地區安排復工包車、定制專列。自周日（16日）以來，已陸續開行來自貴州貴陽、四川成都、安徽黃山、河南周口等地，往浙江杭州及寧波的復工包車專列。

航空方面，據內地傳媒不完全統計，目前至少已有18間航空公司提供包機服務，有南方航空、東方航空、中國聯合航空等。有民航業專家指出，一方面是復工復產和疫情防控都已成為政府和企業眼下最迫切需求，飛機速度快、機艙空氣循環良好，令其成為首選方式之一。另一方面，航空公司在疫情期間有大量航班取消，「只要有活拉價錢都好說」，是故是政府及企業包機接送員工的全新包機模式就應運而生。

專家又指，多間航空公司在農曆新年旺季大範圍停飛、退票，統計顯示中外航空公司共辦理退票超過2000萬張，票面金額超過200億元人民幣。政府樂於順帶扶持本地航空公司，所以地方航空必然成為當地政府的首選，甚至會提供補貼。例如浙江湖州吳興區政府出資，春秋航空提供包機，周二（18日）下午讓農民工從雲南昆明直飛上海復工。海南三亞更有復工政策，前線建築工人如果在2月返工，市財政會予項目業主單位每名工人補貼1000元，人數多而出發地集中，亦會有提供協助包機或包車。

（綜合報道）