【武漢肺炎】武漢市民抱怨社區團購蔬菜價格高　怒轟商家坐地起價

新型冠狀病毒疫情持續，在重災區武漢，市民被限制出門，日常飲食所需的蔬菜供應成為一大焦點。對此，當地不少社區都組建微信「團購群」，讓居民們得以團購「蔬菜套餐」，即特定的蔬菜和肉類組合。 不過，這些套餐中包含的蔬菜種類未必令人人都滿意，部份套餐價格甚高，引發當地市民抱怨，認為向社區供應蔬菜的商家坐地起價，直呼「沒得病的先餓死嗎？」

據《長江日報》報道，近日，武漢各個社區的團購群內，關於「套餐」討論不斷，市民評價不一，不滿意的民眾多針對一些套餐的搭配組合過於固定，其中一些食材根本用不到；亦有人認為商品品質或數量低於期望。

而最多人抱怨的就是價格，報道引述武漢網民胡女士稱，雖然認同社區提供的團購服務，但團購的豬肉價格過高，比她之前購買的價格相差一倍，希望能夠導入價格公開與管理機制。

↓↓不少武漢市民抱怨團購蔬菜價格高企↓↓

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不少武漢市民在微博分享的照片顯示，許多社區的「蔬菜套餐」都包含兩種以上蔬菜，以及一份雞蛋或肉類，再加上薑蒜1份，售價從百元到兩百元（人民幣，下同）不等，由社區接收後統一配送。

超市供應百元內蔬菜套餐

不過，當地數間大型超市亦表示提供「蔬菜套餐」，且價格在百元以內，多數均價每公斤10元以內。有超市負責人解釋稱，超市以套餐方式供應蔬菜，主要是為了提高供應效率，雖然現在也在嘗試單獨出售蔬菜單品，但效率會大大降低。

武漢市民李女士作為社區團購群的義工，深感團購套餐眾口難調：「總會有些人覺得商品不符合需求，作為志願者有時候也覺得為難。比如有的人喜歡吃三文魚，希望也能上些貨，但超市的答覆是，主要精力用來滿足大部份人的生活物資採購。」

李女士說，社區內幾乎每個人都加了不少團購群，其實團購很考驗「團長」的水平，有的群幾經討論都無法成團，即便團購成功也有人會不滿意。超市套餐團購相對簡單，群裏有些人又回頭來找超市團購，覺得大超市有保障、價格穩定。

（綜合報道）