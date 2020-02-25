【武漢肺炎】韓國飛山東機票價格急升　青島：嚴防境外疫情輸入

新冠肺炎疫情在韓國持續擴散。不少內地網民發現，從韓國首爾飛往山東青島的航班價格暴漲、一票難求。有人擔心疫情可能會從韓國傳播至山東。 青島市新冠肺炎疫情防控指揮部表示，要嚴防境外疫情輸入，自24日開始，要求所有入境人員居家隔離觀察14天，或安排在指定賓館住居、活動。

韓國確診人數已逾800宗。（Reuters）

近日，韓國新冠肺炎確診人數激增，有內地網民發文稱，發現從韓國首爾飛往中國山東青島的航班價格暴漲、一票難求。

《香港01》記者在內地旅遊平台搜索，發現今日（25日）下午從首爾前往青島的航班已無法搜索，可能已經全數售完。明日（26日）的單程機票價格在3200元（人民幣，下同）以上，後日（27日）的機票也在2300元以上。據稱，首爾飛青島的單程機票，在出發日前購買，價格一般在1000元左右。

山東其他地方亦出現類似情況。鄰近的煙台本來每日有至少兩班直飛航班，由東方航空和山東航空營運，但記者發現，2月內的直飛航班已無法在旅遊平台上搜索。而首爾前往威海的航班，明日（26日）的單程票亦升至3500元以上。

此外，明日從首爾直飛遼寧大連的機票，亦已無法在旅遊平台上搜索。後日（27日）的機票價格逾3900元，而且只剩1張。

+ 5 + 4 + 3

網民憂韓國將疫情輸入山東

首爾與青島、威海等山東沿海城市僅一海之隔，航程1.5小時左右。如今韓國疫情大爆發，不少內地網民擔心會有韓國人到山東「避難」，將疫情輸入山東，微博上更有人呼籲山東省政府限制韓國人入境。但亦有網民表示，韓國人到中國需要申請簽證，並非說來就來，韓國飛山東機票急漲，可能是在韓中國公民，如留學生、商人等回流。

資料顯示，韓國是山東第一大境外遊客來源地、第二大外資來源地、第二大貿易夥伴，超過10萬名韓國人在山東工作生活。另一方面，2018年在韓國的中國留學生達68537人，在該國留學生總人數中的佔比最高（48.2%）。

青島市新冠肺炎疫情防控指揮部則表示，會嚴防境外疫情輸入，堅決防止疫情輸入擴散。隨著境外疫情形勢變化，自2月24日開始，青島市對所有入境人員，除需要隔離或留觀的外，均由居住地所在區市派車接回，對在境內有居所的，居家隔離觀察14天；對商務旅遊等短期居住的，安排在指定賓館住居、活動。

《環球時報》總編輯胡錫進亦呼籲，嚴格限制兩國的航空往來，同時要讓韓國人了解，這是中國不得不採取的措施。早前，韓國駐華大使館在使館外張貼橫幅「中國的困難就是我們的困難」，聲援中國抗擊新冠肺炎疫情。(中新社）

胡錫進籲限制中韓航空往來

官媒《環球時報》總編輯胡錫進亦呼籲，中國立即緊急出台針對韓國疫情的綜合防控措施，在不與韓國斷航的情況下，要嚴格限制兩國的航空往來，另外所有從韓國進入中國的人都應隔離14天。「這樣的舉措需要立即實施，刻不容緩。」

胡錫進又指，同時要讓韓國人了解，這是中國不得不採取的措施。中國的抗疫雖然取得階段性重大成果，但從全國說起來，仍有脆弱之處。必須防止新的疫情暴發。另外，中國已經積累了對抗新冠疫情的豐富經驗，願意與韓國全面分享這些經驗，同時也願意向韓國提供力所能及的幫助。兩國需要攜起手來，相互理解，共度難關。對伊朗等其他疫情嚴重的國家，中國也應立即研究相關防控措施。

【相關圖輯】為何韓國疫情急速上升？防疫失敗5大因不只新天地教會（點圖放大瀏覽）↓↓↓