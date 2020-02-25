【武漢肺炎】外地打工者封城後淪流浪漢　垃圾桶撿剩飯充飢

新型冠狀病毒肺炎重災區湖北省武漢市，有內地傳媒透露，當地有不少外來務工人員，因應嚴格的「封城」措施被迫滯留而成為流浪漢，露宿街頭。

義工分發物資予流浪漢。（影片截圖）

其中在武漢協和醫院附近，有義工近日為該些流浪漢送來食物及口罩等生活物資。從片段所見，流浪漢見到物資後立即蜂擁而上，義工要特別呼籲必須排隊領取，「你們都是有困難的人，你們要互相禮讓。」有義工事後直言，該些流浪漢都是外地來到武漢的務工人員，「封城」後無法離開，加上沒有住所，只好露宿街頭，「很多人都說他們是撿垃圾桶裡別人剩飯吃。」

流浪漢的情況令人鼻酸，好消息是湖北省疫情防控指揮部已在周二（25日）下午發布通知，要求滯留在湖北的外地人員，由當地政府及有關方面提供救助服務，他們亦可通過熱線電話、網站等反映困難訴求。

這名流浪漢稱他是每天到醫院取水飲用。（影片截圖）

此外，通知又指出，自由職業人員或因出差、探親、訪友、休假等滯留在湖北，由現住地所在社區（村）及時了解困難問題，積極協調解決。對有就業願望且通過健康檢測、醫學觀察的人員，由人社部門組織用工需求對接，提供就業服務；對急需醫療救助的人員，由衛生健康部門協調醫療機構及時給予救治；對生活無著落、確有困難的人員，由各地設置集中安置點，提供食宿、醫療等基本生活保障。

（綜合報道）