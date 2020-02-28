【瀕臨破產】20億元債務違約　人民銀行教育部等牽頭重整北大方正

北京大學開辦的北大方正集團日前發公告稱，在本月14日收到北京第一中院送達的通知，北京銀行以北大方正未能清償到期債務且明顯示具備清債能力，但具有重整價值由，向法院申請進行重整。 公告指出，北京第一中院裁定受理申請，自即日起生效，清算組由人民銀行、教育部、相關金融監管機構及北京市有關職能部門等組成。

事實上，上海清算所在亦有發出公告，指2月21日是北大方正2019年度第二期超短期融資券「19方正SCP002」的付息兌付日，但截至當天日終，仍未收到北大方正支付的付息兌付資金，無法代理發行人進行本期債券的付息兌付工作。公告又提到，「19方正SCP002」的發行金額為20億元人民幣，期限270天，票面利率4.94%。

北大方正是北京大學於1986年投資創辦的大型國有控股企業集團。（資料圖片）

由於法院已受理重整申請，北大方正回應指重整工作正在進行中，根據相關法律規定，北大方正不得個別清償，是故「19方正SCP002」不能按期兌付本息。

公開資料顯示，北大方正是北京大學於1986年投資創辦的大型國有控股企業集團，以IT產業的不斷深耕和發展為基礎，逐步形成IT、醫療、產業金融、產城融合等業務協同發展的產業格局，旗下擁有方正科技、方正控股、北大醫藥、北大資源、方正證券、中國高科共6間上市公司。

有內地傳媒指出，重整與破產有所不同，重整時可繼續生產經營，員工就業、稅收繳納等亦不會因此而中斷。

（綜合報道）