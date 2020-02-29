萬羊奔騰？官方否認蒙古國將3萬隻捐贈羊趕往中國：還在商洽階段

在新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，蒙古國總統巴特圖勒嘎周四（27日）到中國訪問，並代表蒙古國向中國贈送3萬隻羊。 其後內地社交平台瘋傳多段「萬羊奔騰」的影片，稱蒙古國以趕羊的方式，將3萬只捐贈羊趕往中蒙邊境，場面之壯觀引起網民熱議。惟官方其後闢謠稱，影片中的羊群並非由蒙古國贈送，兩國目前仍在商洽運抵方式。

「網信二連浩特」周五（28日）發文闢謠稱，蒙古國總統訪華期間贈送中國的3萬只羊趕往二連浩特口岸的影片在微信圈、抖音等平台傳播。經核實，就如何將蒙古國贈送的30000只羊運抵中方等具體問題，中蒙兩國雙方相關部門還在商洽階段，因此網絡上傳播的蒙古國贈送中國的30000只羊趕往二連浩特口岸的視頻是假的。請廣大網民從官方權威渠道獲取信息。

點擊下列影片觀看第二段「萬羊奔騰」畫面：

2月27日，習近平在北京同蒙古國總統巴特圖勒嘎會談。（新華社）

據此前報道，國家主席習近平周四在北京人民大會堂，與訪華的蒙古國總統巴特圖勒嘎舉行會談。會談結束後，巴特圖勒嘎向習近平遞交蒙古國向中國贈送三萬隻羊的證書。

習近平表示，巴特圖勒嘎是疫情發生後首位訪華的外國元首，專程來向中國表達慰問和支持，是中蒙兩個鄰國守望相助、同舟共濟的生動詮釋。

據悉，巴特圖勒嘎訪華回國後為安全起見，要接受隔離14天。

（綜合報道）