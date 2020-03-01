【肺炎口罩】內地女赴荷蘭德國採購　半月買20萬元口罩物資捐醫院

﻿新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。內媒《紅星新聞》報道，一名擔任成都某留學培訓機構總監的內地女子陳勉，收到一些留學學生求助稱，他們在國內身為醫護的家人，所在醫院的口罩急缺。 因此，陳勉決定飛赴荷蘭、德國採購口罩，到當地後，花半個月時間在網上網下掃貨，最終買下價值20多萬元（人民幣，下同）的口罩和其他物資返回內地，全數捐贈給物資緊缺的醫院。

陳勉向傳媒透露，武漢封城後，有的學生雖身在國外，但國內的父母很多都是醫護人員，也奮戰在抗疫一線，「他們缺乏物資，而疫情面前又只能上陣救治病人」，不少學生因此非常着急。

留學學生的求助消息。（紅星新聞）

得知情況後，陳勉先是發動遠在美國的學生購買口罩寄回國，但沒想到美國的口罩供應亦開始緊張，學生們跑了好幾天僅買到幾百個口罩。由於她的職業是留學培訓，在世界各地都有學生，她開始詢問各國學生當地口罩的購買情況。

1月底，一個已在荷蘭阿姆斯特丹定居的學生告訴她，因為疫情還未波及到荷蘭，當地還有一些口罩庫存。她當下萌生專程去荷蘭購買口罩的念頭，並把想法告知公司，而公司非常支持，捐出逾8萬元，把買口罩的任務託付給她。

+ 3 + 2

陳勉周圍的朋友得知此事，也湊了1.5萬元給她。1月30日，陳勉從成都飛往阿姆斯特丹。到了當地，她發現口罩的購買並沒有預想中那麼容易，「最開始幾天口罩還比較好買，但隨着發生疫情的消息傳遍各國，荷蘭的口罩開始慢慢吃緊，也愈來愈貴。」陳勉說，剛開始N95口罩約合人民幣20元一個，可後來賣到50多元一個。

雖然價格貴，但有時一天下來，也只能買到20多個口罩。她隨即又開始轉變戰略，上午去實體店買，下午繼續在網上採購。半個月以來，她和那名定居荷蘭的留學生，開車行駛逾2000公里，「跑遍了整個荷蘭，走了半個德國，各處找貨源」。

據她統計，最終共買到防護服230套、N99口罩260個、N95口罩470個、FFP1口罩212個、即棄式口罩1萬個、額溫槍120把，共計花費23萬7100元。陳勉說，公司得知超支10幾萬元後，承諾在復工後為她「報銷」，而她自己也會捐贈一部份。在回程搭機時，行李超重還帶來困難，她又補繳7000多元的行李費，並透過各方聯絡航空公司負責人協調，才讓8箱物資順利上機。

回國後，她將大部份物資捐往湖北隨州，其餘捐往四川一些不知名的醫院，包括成都市、自貢市、宜賓市、廣安市、重慶市、夾江縣等地醫院，「也是學生父母所在的醫院。這些醫院因為此次疫情也參與救治」。她還把部份物資送到成都部份區縣基層工作人員手中，自己則「一個也沒留」。

（紅星新聞）