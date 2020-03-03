【新冠肺炎】廣東援武漢醫生：漢口醫院整個科室幾乎全軍覆沒

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情肆虐中國，在重災區湖北武漢，各地先後派出醫療團隊支援，廣東省也是其中之一。 除夕夜（1月24日）和大年初四（28日），廣東省分別派出第一批128名醫護人員、第二批148名醫護人員組成廣東省支援湖北疫情防控醫療隊（下稱「廣東醫療隊」），對漢口醫院呼吸六區、呼吸七區緊急支援。 漢口醫院是武漢市第一批收治新冠肺炎病人的定點醫院之一，當時曾爆發院內感染。據廣東醫療隊成員介紹，該院呼吸科整個科室幾乎「全軍覆沒」受到感染，幸好現時已情況已越來越好。

郭亞兵（左四）和同事們。（新京報）

南方醫科大學南方醫院感染內科肝臟腫瘤中心教授郭亞兵和南方醫科大學第三附屬醫院醫療隊隊長張達成，均是廣東醫療隊的成員，兩人近日接受內媒《新京報》採訪，談及支援武漢的經歷。

郭亞兵表示，他們到達漢口醫院支援時，院內情況基本是「一團亂」，很多病房要臨時騰出空間，原本30人的病房一下塞了80個病人，卻只有2個醫生、5個護士。衛生沒人打掃，滿地都是醫療垃圾。最高峰時期，發熱門診的日門診量是1500人到1600人。而在危重症病人的病房，往往一天內有數人離世，甚至剛從急診推上來，未到病房就已經不治。

南方醫科大學南方醫院支援湖北疫情防控醫療隊隊員在武漢漢口醫院援助。（新京報）

漢口醫院當時爆發院內感染。郭亞兵指，當時呼吸科整個科室幾乎全軍覆沒，但主任沒被感染，仍在一線工作。ICU的7名醫護人員病倒6個，院領導也倒下好幾個。

張達成亦指，他在大年初六（30日）入病房的，接手呼吸七區。交班時，整個病區只有一個漢口醫院的本院醫生，管理70多位病人。粗略計算，病區內住院的約1/3是本院員工。而那位醫生，兩天後也被確診陽性住院。

郭亞兵稱，漢口醫院一線醫護，當時普遍心理壓力大，「讓我們很震撼的。」第一天進入病區後，一名有十多年經驗的老醫生就和他說，那天晚上睡不著覺、做了噩夢，有的醫護人員也會在房間裡哭。因為受條件所限，許多救治手段上不到，「我們的醫護人員就覺得有力氣使不上，眼看著病人不行了，感覺很無助、感覺救不了。」

他又指，院內有人會來找醫療隊成員傾訴，有的人會發脾氣，但也要去理解他。爭吵還是有的，但就是為了搶救病人，為了用更多的、更好的辦法治療。有的時候，也會因為各醫院的工作流程、習慣不同出現意見不合。

2月26日，廣東醫療隊隊員送新冠肺炎痊癒患者出院。（新京報）

郭亞兵稱，最近兩個星期情況越來越好，從無序到有序是很明顯的。在指揮部的統一調配下，床位收治有序很多，有多少病人出院，就會調配多少病人入院。加上方艙醫院建好後，輕症病人過去了，重症病人收治基本可以保證。因為工作變得有序了，大家覺得沒那麼辛苦，隊員們慢慢恢復了信心，也心平氣和、情緒穩定了。

（新京報）