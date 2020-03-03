浙江1歲幼童感染罕見絛蟲病　疑因未為寵物狗滅蚤驅蟲引致

浙江海寧市的1歲幼童涵涵（化名）大便裡有類似白色小米粒狀的蠕動物體，其父母輾轉多家醫院問診後，被確診為罕見的人感染「犬複孔絛蟲」。 醫生指，涵涵父母可能因疏忽對寵物狗的健康管理，沒有為其滅蚤驅蟲，引致幼童感染寄生蟲。

《澎湃新聞》報道，今年1月底，涵涵大便裡開始出現類似白色小米粒狀的蠕動物體。其父母帶他去幾家醫院，都考慮為腸道寄生蟲，但吃「打蟲藥」後效果不佳。

後來，其父母輾轉在海寧康華醫院問診，通過樣本分析觀察，醫生判斷可能是「犬複孔絛蟲」。經上海第二軍醫大學寄生蟲教研室等多方專家討論求證，確認涵涵大便內的物體確是「犬複孔絛蟲」。

據介紹，犬复孔絛蟲成蟲寄生於犬、貓的小腸內，人多因誤食含似囊尾蚴的病蚤而感染，患者多為嬰幼兒。「這類寄生蟲多見於貓狗體內，罕見人感染，已有數據顯示全球感染者不到200例」，海寧康華醫院檢驗科主管檢驗師浦怡菁稱。

疏忽對寵物狗的健康管理

海寧康華醫院兒科病區主任周曉琪向涵涵父母追問病史，兩人意識到，應該與家中養的寵物狗有關。

原來，涵涵出生前，其父母就有養寵物狗。但他出生後，新手父親就手忙腳亂，疏忽對寵物狗的健康管理。據涵涵父母說，最近沒有及時給寵物狗驅蟲去蚤，可能因此導致了涵涵感染寄生蟲。經專家會診，醫生先讓涵涵口服吡喹酮片把蟲徹底殺死，然後口服硫酸鎂導瀉，經過3周治療後，涵涵順利康復出院。

（澎湃新聞）