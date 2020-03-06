【新冠肺炎】湖北部分農村物流不暢：挖野菜食用，撕教科書當廁紙

隨著湖北省交通運輸業、商貿流通業陸續復工複產，湖北各地生活必需品供應逐步提升，但由於物流不暢通等問題，部分農村地區仍面臨物資緊張。 據《財新網》報道，物資最緊張時期，有村民因蔬菜不夠而要外出挖野菜，還有地區因買不到衛生紙，而不得不從書上撕下紙張充作衛生紙。

2月底，宜昌市秭歸縣楊林橋鎮趙家山村的居民宋新家中面臨肉類和日用品緊缺，甚至有曾經一度因為沒有蔬菜而去挖野菜吃：「從2月中旬之後，每頓主要吃玉米麵、白菜、土豆、蘿蔔、大豆，隔一兩天能做一鍋肉，但每人分不到幾塊，」春節前，宋新從宜昌市區回到鄉下過年，疫情爆發後湖北省內交通封鎖，一直待在村裡，家裡現有10個人，每天飯菜需求很大。

2月19日，廣西柳州市柳北區沙塘鎮洛沙村的村民向湖北武漢市雷神山醫院捐贈蔬菜。（中新社）

不僅如此，衛生紙、牙膏等日用品也在2月中旬告急。「村裡小賣部都賣完了，沒有再進貨，」她無奈表示，「上廁所已經開始用中學課本的紙了。」

宋新稱，村裡買菜不像城裡一樣送貨上門，需提前一天和村裡訂菜，去離家很遠的物資供應點自取，要走45分鐘的山路。此外，受交通封鎖影響，個人沒法出門採購，此前從山上村子到山下鎮裡不准通行的，村與村、組與組之間也不可通行。

湖北黃岡一農村，村幹部帶領志願者上門村民分發蔬菜。（微博）

關於農村的生活必需品如何保障，宜昌市市場監管局表示，宜昌的每個村都有專門給老百姓採購的工作人員，如果物資有困難，可以聯繫村委會或幫扶幹部反映需求，讓他們統一採購：「基本採用鎮幹部包村、村幹部包組的形式，也有縣裡的扶貧幹部分片包區，只是山區地廣人稀，不像市里縣裡密度高，一棟居民樓就有專人負責。」

目前，楊林橋鎮有超市、藥店營業，但個人不能單獨採購。「採購僅限於有通行證的、戰疫一線的人員，」他分析指出，離中心鎮遠一些的村（交通）不是特別方便，不過「向當地村幹部反映，只要有需求，不會不管的。」

宋新曾詢問過村委會理事，對方表示缺物資可以在微信群裡訂購，由鎮上的超市送上山，通常是提前一天上午10點前預訂。「但只能配送到供應點，如果只買一點，來回走一個半小時不划算，買多了又必須用車，但山路並不好走車。」

武漢市青山區紅鋼城街道青揚社區工作人員清點為居民購買的生活必需品。（中新社）

到了3月4日，宋新所在的楊林橋鎮開始解除封鎖，不需要通行證也可自由進出，個人也可以進入超市採購，但有時間限制。

同在湖北，黃岡市浠水縣一位農村居民也面臨和宋新類似的物資緊缺狀況，她和家人平時不住農村，過年回家並沒有自種的蔬菜，而最近的商店步行單程需要一個小時，且不能對個人營業：「家裡有摩托車的可以偷偷出去通過一些途徑買點東西，而沒有交通工具的，真是難。」

黃岡市市場監管局方面表示，農村的生活物資都有保障，村委會有指定的代購人員，居民需要什麼報給他們，當天上報需求第二天採購，一般都是去鎮裡採購，鎮上物資都有。浠水縣疫情防控指揮部方面也指出，個人不能出門，需要上報村裡統一採購，具體採購頻率不太清楚，至於有多少採購人員，和村的大小、人口有關。

湖北武漢，市民排隊等待領取蔬菜。（人民網）

目前，湖北多地社區封閉管理，當地政府採取的措施主要針對的是擁有大中型超市的市、縣地區，農村的物資供給安排並不明確。

民間公益機構組織者張超，從2月下旬起將工作重心從醫療物資轉向居民救助上。他表示，只要調度好，湖北並不缺生活物資，「一方面因為各地對武漢的援助，目前物資輸入量較大；另一方面，湖北的部分蔬菜品類、水產都是外銷大省，意味著產量遠高出當地能夠消化的量。」