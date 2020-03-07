【新冠肺炎】湖北竹山縣農村網絡差　學生日日登山只為上網課

受新冠肺炎疫情影響，內地許多學校無法正常開課，因此決定採用網絡教學。不過，在湖北省十堰市竹山縣，當地有農村學生因村里網絡信號差，而不得不每天花兩個小時爬至附近的山頂「找信號上網課」。 對此，竹山縣教育局表示，當地通信部門瞭解情況後，目前正著手改善所涉村莊網絡環境。

「我們是2016年住進來的，到現在三年多了，別說4G網絡，連2G網都沒有覆蓋，網頁都打不開。」村民陳先生表示，村子所在地方受地形影響很大，「阻擋比較嚴重，附近5公里信號都沒有覆蓋到」。

根據縣教育局統一安排，2月中旬，村裡孩子開始上網課，這時，「網絡信號」成了一個問題。據陳先生講，一到上課的時間，孩子們便「滿山找信號」。「目前只有山頂有信號供孩子上網課，而且還不是很穩定。」陳先生稱，早上七點，村裡孩子們結伴上山，經過兩個多小時後才能到山頂。

在山頂上網絡課程的學生。（澎湃新聞）

陳先生說，遇到下雨天時，尤為不方便，不僅山路比較滑，山頂還是露天的，「得撐著傘學」。

對此，竹山縣教育局相關工作人員表示，3月4日，湖北省通信管理局曾聯合湖北省教育廳下發《關於開展新冠肺炎疫情防控期間通信業助教助學行動的通知》，要求各地「針對特殊時期特殊情況」，為學校師生提供網絡支援。

上述工作人員稱，「對於沒網的家庭，可以申請快速辦理，而對於家庭貧困的學生，政府會提供特殊補助」。此外，學校不能強制孩子必須上網課，對於暫時沒有條件上課的學生，可將教材或作業列印成紙質版，通過志願者送至家中。據稱，目前的解決方案是，在有學生上課的家裡增加一台信號放大器，等到5月份後，再架設鐵塔、安裝設備。

前述竹山縣輕土坪村孩子的遭遇並非個例。河南省南召縣一名網友近日在人民網《領導留言板》留言稱，其所在的城郊鄉北大莊村龍頭組「長期沒有網絡手機信號」，「20多名學生無法網絡上課」。對此，南召縣委表示，縣移動公司已向南陽總公司報備審批，臨時調配30個信號增強器，待設備通過物流到貨後，即可安裝使用。

而據《華商報》3月2日報導，甘肅慶陽不少農村學生家長反映，因所在的村子沒有通網且家裡信號太差，孩子不得不在戶外田地或院落中學習，「坐在冷風中，覺得很心疼」。

（澎湃新聞）