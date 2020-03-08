【新冠肺炎】疫情下禁清明節現場祭掃　多地推網上免費祭掃平台

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情還在持續。在江蘇南京，當局宣布禁止清明節（今年4月4日）將不准市民參與現場祭掃活動，但官方將於3月20日起，推出網上免費祭掃平台。

據南京市委宣傳部微信公眾號消息，南京市昨日（7日）發布通告稱，將暫停清明現場祭掃活動，包括全市所有公墓、骨灰堂等殯葬服務機構，繼續暫停市民群眾現場祭掃活動，以及暫停組織公祭、江祭、骨灰撒散等群體性活動，而恢復時間就要等待另行通知。

不過，通告亦表示，各公墓、骨灰堂的工作人員可代為開展一次集體祭掃。自3月20日起，當局還開通「網上祭掃通道」，市民可登錄「我的南京」App平台，免費在網上祭祖。

同屬江蘇省的無錫市，亦推出了網上祭掃和代祭掃服務。此外，天津市亦公布，疫情期間，全市殯儀館暫停遺體停靈、守靈、告別、祭奠等活動，各殯儀館嚴格實行車輛管理，最多允許一輛家屬車輛、兩名親屬進入業務區域。市民亦可選擇價格3000元人民幣的「一站式全程文明殯儀服務」；建議市民採取家庭「雲」追思、書寫寄語等新祭掃形式。天津市也正在開發網上免費祭掃平台，清明節前可以上線使用。

在台灣台北市，當局亦鼓勵民眾上網追思親人。（網站截圖）

台商返台祭祖需配合居家檢疫

另一邊廂，因應清明節將至，台灣不同城市的政府亦鼓勵民眾上網追思親人，台北市政府下轄的殯葬管理處表示，考量避免掃墓祭祖人潮聚集感染，宣導民眾利用「生命追思紀念網」，網上誠心遙祭祖先；為往生者舉行公祭則可利用手機連線網絡公祭專區；提醒台商返台掃墓祭祖需配合居家檢疫14天，「不一定能夠趕得上與家族親友一起掃墓祭祖」。

據悉，使用「生命追思紀念網」時，點選圖示要敬拜的地點、中式或西式，輸入受追思者姓名、追思話語等即可；至於網絡公祭，殯管處已於第一、二殯儀館禮廳，建置免費高速無線網絡，民眾自備手機，向殯管處免費借用腳架，即可上網公祭直播，以此方式辦理公祭的禮廳或真愛室使用費，可享免費或減免。

而台南市府更首度下令，為了避免群聚感染機會，全市31座公營納骨堂塔（堂）不開放進入，往年都有的墓區穿梭巴士也取消，希望民眾能諒解配合。台南市民政局指出，今年清明節取消祭祀活動，也取消法會，但仍維持戶外靜態搭棚擺供桌，提供市民祭祖，等到疫情趨緩之後，再評估其他方式辦理，亦呼籲民眾可多利用網絡祭拜。

（綜合報道）