【新冠肺炎】安徽大學生謊稱有口罩賣　網上詐騙90萬　被重判10年

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，不少地方「一罩難求」，有不法之徒乘機詐騙。在安徽滁州市，就有一名大二學生謊稱有口罩賣，騙走90萬元（人民幣，下同），最終被法院重判監禁10年4個月。

安徽省檢察院公布的案情指，2月11日，寧夏銀川市賀蘭縣居民賀某某為通過手機App發布求購一次性醫用口罩和N95口罩信息。安徽滁州市的大二學生秦某某在沒有任何貨源的情況下，主動聯繫賀某某，謊稱有醫用口罩售賣，並以微信達成以每個3元定價、總數30萬個、全款付清後發貨的醫用口罩交易。

賀某某遂於24小時內先後四次通過銀行轉賬將90萬元給秦某某。秦某某收款後即將該款用於網絡賭博、歸還債務和個人消費。

2月13日，賀某某向賀蘭縣公安局報案。2月14日，滁州來安縣公安局接賀蘭縣公安局移送線索後立案偵查，於同日對秦某某刑事拘留。2月24日，來安縣公安局將該案移送審查起訴。來安縣人民檢察院落實涉疫案件快速辦理機制，訊問秦某某，其對其罪行供認不諱，自願認罪認罰。同日，秦某某在值班律師的見證下簽署《認罪認罰具結書》，檢察院提起公訴。

3月6日，來安縣人民法院將開庭審理該案並當庭宣判，判處秦某某有期徒刑10年零4個月並處罰金8萬元。