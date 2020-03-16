【新冠肺炎】女子被隔離堅持要喝礦泉水　警察：不是來給你旅遊的

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續。因應海外疫情大規模爆發，內地多地官方將境外輸入列為疫情防控的主要風險，諸如北京更要求入境人士隔離14日。而在最近，一段海外回國女子在隔離區堅持要喝礦泉水的影片在內地網絡引起關注。影片顯示，該女子因喝水問題與警察發生爭執，警察則怒回道「這裡不是賓館」，拒絕女子的要求。

公安部主管的中國警察網今日（16日）發布影片，稱有網友爆料，一名從海外回到中國、在上海隔離區的女子堅持要喝礦泉水，並以快遞寄到隔離區，因而與工作人員發生爭執，隨後警察趕來處理糾紛。

影片顯示，一名工作人員和一位穿著「特警」字樣防護服的男子詢問一位年輕女子：「剛才你要衝闖出去是吧？」女子否認。特警隨後對女子提出口頭警告說：「這裡不是賓館，現在是隔離區……」但話沒說完便被女子打斷，反駁：「隔離區也要保障人權吧。我三天沒有喝水了。你能接受三天不喝水嗎？」她又說：「我要活下去呀」

特警再回應稱，「這不是你家裡現在......這邊有食物呀。隔離區有開水壺，大家都是燒開水喝的。」但女子堅稱流出來的自來水都很髒，都是雜質，沒有辦法喝。對此，特警斥責：「大家都這樣為什麼你不行呢？所有人都是這樣喝的好嗎？這裡不是來給你旅遊的。」又表示如果女子再有這種情況，就會採取法律措施，強制性把她帶走。

不過，女子似乎未有被嚇倒，仍繼續就礦泉水的問題與特警辯論。警方則未有公布事件後續。

特警警告女子，再有這種情況，就會採取法律措施，強制性把她帶走。（影片截圖）

網民反應兩極 官媒呼多加理解和忍耐

事件在內地網絡引起討論，網民反應兩極，有人認為特殊時期，應該理解配合執法人員的工作，別再添亂；有人指斥女子「矯情」；亦有人認為，她又沒有確診，「被強制隔離想要消費買礦泉水都是問題嗎？」

官媒《人民日報》海外版微信號「俠客島」則發文評論道，在目前嚴防境外疫情輸入的關鍵時刻，加強入境檢疫是管控的重中之重，接受檢疫則是每一位入境人員應該遵守的義務。入境管控的工作非常艱鉅。醫護、安保人員承受著更重的工作壓力，多一份理解，多一些忍耐，共同把這步跨過去。「我們不奢求你說聲謝謝，但也別製造無謂的麻煩。」

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