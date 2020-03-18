【新冠肺炎】南京寧波推出消費券　發改委：擴大國內消費正當其時

內地新冠肺炎疫情逐漸緩和，多個省市均開始復工復產。為了刺激消費，南京、寧波等地給市民發放消費券，引起外界熱議。據悉，2008年金融海嘯後，成都、杭州等城市也曾發放消費券來刺激消費，但內地未曾發放過全國性的消費券。對此，國家發改委負責人今日（18日）表示，集中精力擴大國內消費非常必要，但地方出台政策要考慮地方的財政承受能力。

3月15日，一場美食主題活動在南京百家湖畔舉辦，二十間家餐館帶著各家招牌菜前來擺攤，吸引了不少市民試吃購買。（中新社）

發改委、商務部等23個部門此前在13日聯合發文，推出19條措施促進消費，地方政府相繼響應，推出多種形式的消費券，促進經濟發展。

其中江蘇南京打出促進消費組合拳，除鬆綁城市服務業、鼓勵機關幹部帶頭消費外，並統籌資金向市民和困難群體發放消費券，透過政府引導與商家促銷相結合，盡快形成現實購買力，推動服務業全面復甦。

據悉，南京發放消費券的總額度為3.18億元（人民幣下同），主要包括餐飲消費券、體育消費券、圖書消費券、鄉村旅遊消費券、資訊消費券、困難群眾消費券、工會會員消費券等七大類。消費券面值根據不同類型，按每份人民幣100元或50元設定，以電子券形式發放。

隨著疫情趨緩，南京市餐飲業開始恢復堂食業務。(中新社)

除南京外，浙江寧波也推出1億元的文化和旅遊惠民消費券，所有市民和遊客可在指定平台上領取，在指定的景區、酒店、影劇院、書店等文化旅遊場所憑消費券享受優惠折扣。寧波還將推出健身消費券，市民憑券可免費使用場館場地設施健身。

浙江省文化和旅遊廳副廳長楊建武日前也透露，計劃推出總值10億元的文旅消費券和1億元的文旅消費大禮包。此外，河北、遼寧等地政府也發文表示鼓勵發放消費補貼。

中國城市和小城鎮改革發展中心研究員馮奎認為，發放消費券對於短期拉動消費有作用，尤其適用於類似於疫情等因素造成的消費休眠狀態，消費券以發錢消費的方式，既是鼓勵消費，也是強制消費，在有限的時間內，能發揮有限的重要作用。

廈門大學經濟學系副教授丁長發則表示，南京、寧波是經濟強市，財力雄厚，做起來後可以形成良性循環，促進經濟發展。但內地有600多個城市，大量的三四線城市、中小城市的財政壓力很大，能不能做不知道。

↓↓↓ 近日多地市黨政「一把手」來到餐館、零售店等地消費，以提振消費信心：

商務部：鼓勵具備條件的地區推出各類消費券

至於是否會全國推廣消費券，商務部消費促進司負責人王斌今日在記者會上表示，鼓勵具備條件的地區和企業在公正公開的前提下，針對特定的群體、特定的商品、特定的領域推出各類消費券、購物券，促進消費回流和人氣回升。

發改委就業收入分配和消費司司長哈增友則透露，南京、寧波都是根據自身的情況推出不同形式的消費券，對此會密切關注，並積極追蹤分析。他表示，這次疫情對消費帶來了一定的衝擊，穩定和擴大居民消費，促進消費回補和潛力釋放是有效對沖疫情影響、提振經濟的關鍵舉措。特別是在當前國外疫情加速滋生和蔓延的新情況下，集中精力擴大國內消費、培育強大國內市場正當其時、非常必要。

但哈增友同時認為，地方推出政策要把握好兩個方面：一要考慮地方的財政承受能力；二要讓市場主體和廣大群眾真正受益，真正把好事辦好。

3月17日，遊客在南京城南夫子廟廣場上參觀。隨著疫情防控形勢逐步轉好，民眾生活漸歸常態，街頭逐漸恢復往日的繁華。 （中新社）

南京首批27萬人次收到消費券

昨晚（17日），南京5000萬元的電子消費券第一輪搖號結果公布。據統計，截至16日24時，共有16.7萬人在相關的App上報名申請電子消費券，第一輪共搖號產生27萬筆電子消費券的中籤名單。

據悉，不同類型的電子消費券有不同的有效期，最早為3月31日、最晚為5月30日。其中餐飲消費券必須到店消費時使用，只要單筆餐飲消費150元以上，就可以單次全額使用100元消費券。

（綜合報道）