【新冠肺炎】疫情期間業主應不應該減租？深圳公布租屋新規

新型冠狀病毒疫情在內地爆發期間，各行各業陷入停工停產狀態，有深圳業主因體恤千戶租客生活艱苦，為了減輕對方負擔，主動「霸氣」減租80萬元人民幣，成為佳話。惟其他仍在償還房貸的業主，在遇到租客要求減租時卻倍感壓力。深圳市住建局周四（19日）透露，該市疫情防控指揮部辦公室近日發布了跟房租賃有關工作的意見，明確提出住房租賃各方當事人都不能違法強制要求對方作出讓步。

疫情期間，深圳林女士主動將自己名下9棟樓，共1200戶的租金全部減免半個月，估算減免租金高達80萬人民幣，引起熱議。（影片截圖）

一邊是受疫情影響，收入、生活遇到難關，甚至短時間內返鄉隔離難以回深圳居住的租客，滿心期盼房東減租。另一邊是同樣在疫情下掙扎，等著租金還房貸的業主，面對租客們減租的申請無力回應。減租在過去兩個月疫情期間成為了很多人爭議的焦點。此外，有深圳租客還遇到業主強行加租才能續租的情況。

對此，深圳近日發布《關於疫情防控期間開展住房租賃有關工作的意見》，明確提出，住房租賃各方當事人應本著守法守約、互諒互讓原則，協商分擔疫情造成的租金損失，任何一方不能違法強制要求對方作出讓步。

此外，《意見》也明確規定輕資產住房租賃企業與業主就租金減免未協商達成一致的，不能違法停止支付業主租金；協商一致的，住房租賃企業應將業主減免的租金惠及承租人。住房租賃企業應切實保障承租人的合法居住權，不得違法違約驅趕承租人。

深圳近日發布《關於疫情防控期間開展住房租賃有關工作的意見》，明確提出租賃各方當事人都不能違法強制要求對方作出讓步。（資料圖片/視覺中國）

《意見》中雖未明確租金究竟能不能漲價，但從宏觀層面給予明確：疫情期間，住房租賃企業應切實履行社會責任，保持住房租金水平的穩定，杜絕哄抬物價、不明碼標價等違法行為。

值得一提的是，此前由於疫情防控需求，全面暫停的睇樓業務對地產經紀造成不少損失。《意見》就提出，支持住房租賃企業穩定現金流和有條件的開放住房租賃企業員工帶客戶睇樓，又鼓勵住房租賃企業提供VR睇樓方式。

（南方都市報）