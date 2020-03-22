【新冠肺炎】武漢男冒充防疫人員上門排查　入屋搶劫殺害女屋主

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續。在內地疫情重災區武漢，竟有人趁火打劫，翻牆進入當地一小區，並冒充防疫人員入屋搶劫殺人。疑犯目前已經落網，且於昨日（21日）被批准逮捕。

武漢一名男子冒充防疫人員上門排查，實為入屋搶劫殺人。（示意圖／中新社）

案情指，居於湖北武漢市的33歲男子肖某匯因網上賭博無法償還巨額欠款，預謀實施搶劫。3月10日，肖某匯攜帶繩索、膠帶等物品，翻柵欄進入武漢洪山區麗島花園小區守侯。

次日（11日）上午，他冒充社區防疫工作人員上門排查體溫，並對該小區女住戶、52歲的潘某某施以暴力行為致其死亡。隨後，肖某匯在死者家中搶得現金人民幣、美元、日元，購物卡以及其他各國禮品幣若干後逃離現場。

案件發生後，在網路上引起很大關注。內媒《新京報》引述有社區居委會表示，他們從監視畫面中發現，肖某匯翻牆進入時，身上還穿著防護衣。

社區居委會表示，他們從監視畫面中發現，肖某匯翻牆進入小區時，身上還穿著防護衣。（新京報）

3月12日下午，公安機關在洪山區關西小區將疑犯肖某匯拘捕。3月21日，湖北省武漢市洪山區檢察院依法對肖某匯批准逮捕。

湖北省檢察院表示，下一步將對該案偵查工作持續跟進，繼續加強引導偵查，完善案件證據，從快從嚴辦理，主動通報案件辦理進展，及時回應社會關切。目前，該案在進一步偵查之中。

（鄂檢在線／新京報）