【新冠肺炎】瀋陽粥店掛橫額祝賀美日爆疫情　網民：無知當有趣

新冠肺炎疫情全球大流行，內地疫情開始受控之際，美國、意大利、日本等地確診數字卻連日上升。在遼寧瀋陽市，竟有食店掛出橫額「慶祝」美國和日本爆發疫情。其行為引起內地網民批評，直指其「非蠢即傻」、「缺乏人性」、「無知當有趣」。

此店為遼寧瀋陽市太原街上的「楊媽媽粥店」。（微博）

網傳圖片顯示，內地一家粥店在門前的充氣拱形門上，掛著「熱烈祝賀美國疫情，祝小日本疫帆風順長長久久」的橫幅。據稱，此店為遼寧瀋陽市太原街上的「楊媽媽粥店」。

相關圖片在網上引起討論。瀋陽市和平區太原街街道辦事處表示，橫額懸掛於3月22日晚上，被有關部門注意到後，已於當天晚上要求其撤下。

有粥店員工指，今日剛返回店裡復工，對於橫額的情況不太清楚，但橫額目前已被取下，公安機關正對此事介入處理。「今天早上很多人都在找我問這個事，警察也前來詢問，但我不知道是誰掛的。」

太原街派出所工作人員稱，已針對此情況展開調查。另據內媒《澎湃新聞》報道，太原街街道辦事處、派出所等部門今日早前曾都在該粥店現場辦公，研究處理辦法，但目前仍未最終確定如何處理。

網民熱議：

－非蠢即傻。－沒必要，這次疫情每個人都是受害者。 － 大國胸懷，大國風範，我們的醫護人員奮戰在世界一線，而你這樣落井下石藐視生命真的很低級，拿無知當有趣，為有你這樣的中國人感到羞恥。 －心裡想想就好了，說出來只會讓人鄙視你。 －這次中日兩國合作還不錯，就不要這麼破壞氛圍了。

資料顯示，截止今日中午，美國新冠肺炎確診個案已達32500宗，日本總確診個案亦有1814宗（包括鑽石公主號697宗）。

（澎湃新聞／新京報）