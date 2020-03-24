【新冠肺炎】2月向中國捐口罩　日本豐川市長後悔：若有剩請歸還

日本愛知縣豐川市與中國江蘇省無錫市新吳區互為姊妹市。2月初，新冠肺炎疫情在中國肆虐，豐川市便向新吳區捐口罩和防護衣救援。不料疫情目前在日本大規模爆發，豐川市長後悔當日決定，盼對方若有庫存口罩能歸還。

豐川市市長竹本幸夫表示，希望新吳區口罩有剩的話，可以歸還他們。（東海電視台片段截圖）

日本東海電視台報道，豐川市市長竹本幸夫2月看到姊妹市無錫市新吳區的新冠肺炎疫情肆虐，於是在2月4日捐贈4500個口罩、防護衣給新吳區作為救援物資。

但日本國內疫情於2月底開始逐漸升溫，口罩嚴重缺貨，各地醫療機構也陸續面臨口罩庫存見底的困境。愛知縣疫情擴大，縣內爆發小型群聚感染，本月22日豐川市亦有一名住在當地的豐田汽車員工確診。目前，愛知縣累計感染人數145人，在日本47個都道府縣中排名第3，死亡人數17人，更是全日本之冠。日媒報導，愛知縣的庫存口罩大概到5月就會見底。

竹本幸夫表示，正與新吳區協商歸還剩餘口罩。他說，「（疫情）終於來臨了，如果對方（新吳區）口罩還有剩的話，不知能不能還給他們口罩，當初認為對方因苦於沒口罩而伸援手，但現在看到豐川市市面上沒口罩，覺得當初自己的判斷太天真、需反省。豐川市沒儲備口罩，所以有點反省，或許現在這麼說已於事無補。」