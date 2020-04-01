【新冠肺炎】上海專家談無症狀感染者：導致大範圍社區傳播風險低

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，雖然中國本土疫情漸見緩和，但仍然不時有無症狀感染者確診，相關情況備受外界關注。據國家衛健委公布的數據，中國現時截至周二（3月30日），接受醫學觀察的無症狀感染者為1541宗，其中境外輸入205宗。 上海復旦大學附屬華山醫院，近日就在官方微信公眾號上，刊出該院感染科張文宏等專家的撰文，專門解讀無症狀感染者的風險。 文章指出，根據目前的研究顯示，被新型冠狀病毒感染的人群當中，無症狀感染者的比例約為18%至31%，但認為目前中國的無症狀感染者，最終會導致大範圍社區傳播的風險仍然較低。

文章指，乙型肝炎、愛滋病等常見的傳染性疾病中，實際上很多都是有無症狀感染階段，該些疾病在無症狀感染階段都有一定的傳染性。乃至新型冠狀病毒肺炎，無症狀感染者亦具有一定的傳染性。文章稱，被新型冠狀病毒感染後，最終會有「出現症狀」及「始終無症狀」兩種狀態。

文章附上圖例解釋無症狀感染者的情況。（華山感染）

文章稱，雖然確切比例尚無法明確，但以目前部分研究為例，感染新型冠狀病毒的人群當中，無症狀感染者的比例約為18%至31%左右，當中包括有輕微症狀，並且不一定在隔離觀察期間被發現，「這個數據說明了甚麼呢？假設10個人接觸了病毒，可能最終會有6-8個人發病，2-4個人始終不發病或者症狀非常輕微，這些人就是所謂的無症狀感染者。」

文章認為，假設有一群人受病毒感染，當中註定會有部分人發病，並有部分人可能會呈現無症狀感染，部分人應該是同時存在的。無症狀感染者一定是同時伴隨更多的有症狀者而存在，不會孤立地存在，「這也就是為甚麼鍾南山院士提到『中國近期新冠肺炎新確診病例數不僅沒有上升，反而在不斷下降，這可以說明，中國還沒有大量的無症狀感染者』」。

文章認為目前中國的無症狀感染者，最終會導致大範圍社區傳播的風險仍然較低。（華山感染）

對於無症狀感染者在疫情上的風險，文章認為會造成大範圍社區傳播的風險目前仍然較低，「如果一個地區確診病例很少，相對的，無症狀感染者的例數肯定也很少」。只要對於該地區所有確診病例的密切接觸者充分檢測和及時隔離，就算有小部分無症狀感染者，也能通過及時的篩查檢測找出來。但文章同時強調，目前境外輸入的無症狀感染者，若不加以嚴格篩查追蹤，造成社區傳播的風險則會較大。此類無症狀感染者的追溯難度大，可能會因為沒有被篩查出來而成為新的傳染源。

文章指當時的工作重點就是對外國疫情爆發地區無症狀感染者的防控。（中新社）

文章最後指，當時的工作重點就是對外國疫情爆發地區無症狀感染者的防控，例如上海已對所有入境人士實施兩星期的集中隔離，同時進行病毒篩查，應該就能起到有效防止輸入性病例導致中國國內暴發的風險。與此同時，國內民眾大可不必過度緊張，「咱們還是和之前一樣，勤洗手，人群密集處或一些特定場合佩戴口罩，如果密切接觸過感染者及時聯繫當地醫療機構，做到以上幾點，也就足夠了」。

（華山感染）