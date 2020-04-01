【新冠肺炎．有片】上海警方緊貼潮流　借《動物森友會》宣導防疫

上海警方周三（1日）在官方微博發布一段抗疫宣傳影片，利用近期大熱的任天堂 Switch遊戲《集合啦！動物森友會》，去宣傳境外人士飛抵上海要注意的事項，可謂創意十足，贏得不少網民的讚賞。

該座小島名為「我的快樂你不集島」。（影片截圖）

島上有一道特別檢疫關卡，外來者都必須通過檢疫才能「入境」。（影片截圖）

片段中可見到有「外防輸入」、「內防反彈」的中文字，該座名為「我的快樂你不集島」，島上有一道特別檢疫關卡，外來者都必須通過檢疫才能「入境」。檢疫關卡雖然看似簡陋，但一應俱全，有一名身穿白衣的防疫人員，以及有一名戴上口罩，相信警察的人「把關」。

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外來者先排隊使用旁邊的洗手盆，以示已經清潔雙手，然後才逐一接受檢疫。此外，片段中的外來者都有做足防疫措施，應要求戴上口罩，並獲警察拍手讚好。隨後白衣防疫人員就表明「入境」時要測量體溫及登記檢查資料，警察亦特別提醒來到上海的人員，都要嚴格遵守14天隔離規定。

上海自3月28日起，所有入境當地的人士一律都要接受為期14天的集中隔離健康觀察。（中新社）

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，近期中國內地亦頻頻傳出有境外輸入病例。上海是其中一個境外輸入病例最多的城市，當地至今已累計有117宗，佔內地全部806宗境外輸入病例超過一成。事實上，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室在3月27日時就宣布，自翌日淩晨零時起，所有入境當地的人士一律都要接受為期14天的集中隔離健康觀察。

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