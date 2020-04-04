【新冠肺炎】越南累計239宗病例　廣西局部「封關」防境外輸入

新型冠狀病毒肺炎疫情在在全球蔓延，本土疫情漸見緩和的中國外地，近期持續有零星的境外輸入確診病例。 其中與越南接壤的廣西，當地近日發布通知宣布「封關」，以嚴防境外疫情經陸路水路輸入。 具體措施包括暫停跨境國際道路旅客運輸及國際水路航線客運，同時暫停簽發邊境地區出入境通行證件，並且暫時關閉多個口岸及通道。

通知指，要嚴格落實邊境社區村屯防範境外疫情輸入的措施，強化邊境社區（村）網格化、地毯式管理，加強對入境人員、流動人口的全面摸底排查，嚴格控制邊境地區人員往來。

廣西除憑祥市友誼關口岸、東興市東興口岸外，其餘部分口岸通道僅保留貨運通行，部分口岸通道臨時關閉，陸路口岸則禁止第三國人員通行。（中新社）

通知表明，廣西將暫停跨境國際道路旅客運輸和國際水路航線客運，暫停簽發邊境地區出入境通行證件，暫停口岸旅行通行，暫不允許中國公民（含邊民）從陸路水路口岸和邊民通道出境；除憑祥市友誼關口岸、東興市東興口岸外，其餘部分口岸通道僅保留貨運通行，部分口岸通道臨時關閉，陸路口岸則禁止第三國人員通行。

此外，當地通往邊境道路的便道、小道及渡口要加強管理，24小時駐點值守，沒有海關檢疫的通道、便道一律禁止人員往來，並且全面清理界河的「三無」船舶（竹排），阻斷邊境偷渡通道。

另一方面，所有入境人員必須實行個人健康申報，所有入境人員按照屬地管理原則，由口岸所在地設區市實施集中隔離醫學觀察14天（外交人員和從事重要經貿、科研、技術合作的人員除外），並進行病毒檢測，費用由入境人員自理。對入境時有發熱或呼吸道等癥狀者，第一時間轉送定點醫療機構收治。

水路方面，當地加強港口、碼頭、船舶管理，完善碼頭封閉設施，杜絕碼頭擅自開放、人員從碼頭擅自出入境等情況發生。所有入境船舶都要百分百登臨檢疫，發現船員有發熱等異常情況的按規定及時處理和報告，並且入境船舶船員不得登陸，確需上岸或輪換的船員，按照入境人員落實相關措施。

廣西已暫停簽發邊境地區出入境通行證件，暫停口岸旅行通行，暫不允許中國公民（含邊民）從陸路水路口岸和邊民通道出境。（中新社）

通知更強調要依法打擊非法入境和組織偷越邊境等違法犯罪行為，鼓勵民眾積極向屬地市、縣疫情防控指揮部舉報，舉報線索經查證屬實的，會給予3000元（人民幣．下同）至10000元的現金獎勵。

據越南衛生部最新的數字，當地至今累計有239宗確診病例，並有超過3000宗可疑病例

（綜合報道）