今年全球首對圈養大熊貓雙胞胎命名：熱乾麵及蛋烘糕

四川成都大熊貓繁育研究基地周五（17日）聯合四川支援湖北醫療隊，通過視像方式向外界公布今年全球首對圈養新生大熊貓雙胞胎的名字，哥哥得名「熱乾麵」（乳名為「平平」），弟弟則得名「蛋烘糕」（乳名為「安安」）。

據了解，該對大熊貓雙胞胎是大熊貓基地為表達對四川援湖北醫療隊的感謝，特別向成醫附二院．核工業四一六醫院援湖北醫療隊及成都醫學院第一附屬醫院的援湖北醫療隊贈與，熱乾麵及蛋烘糕就是湖北武漢及四川成都的特色小吃。

哥哥熱乾麵。（人民日報）

弟弟蛋烘糕。（人民日報）

該對出生於3月17日的大熊貓雙胞胎，大熊貓基地有記錄以來出生時間最早的一對大熊貓雙胞胎，初生體重均超過100克。目前，大熊貓雙胞胎都身體健康，哥哥體重已超過1000克，弟弟的體重亦已超過800克，兩隻都顏色也從一身粉嫩，逐漸變成大熊貓標誌性的黑白兩色。

武漢的特色小吃熱乾麵。（新華社）

成都的特色小吃蛋烘糕。（網上圖片）

四川省第一批援湖北醫療隊隊員、成都醫學院第一附屬醫院護理部副主任張坤表示，熱乾麵是武漢最有名的小吃，如今熱乾麵對武漢人或者在武漢支援的醫護人員來說，更不再僅僅是一種小吃，而是一種情懷，「給大熊貓命名為『熱乾麵』，就是為了記住這段難忘的歲月，致敬英雄的武漢和武漢人民。」

四川省第七批援湖北醫療隊隊員、成醫附二院．核工業四一六醫院重癥醫學科、副主任醫生李彥亦稱，正所謂「吃在四川、食在天府」，蛋烘糕承載成都人兒時許多美好的回憶，「希望湖北人民能與我們共享酥嫩爽口的蛋烘糕，也希望國寶『蛋烘糕』能延續我們此刻的心情，祝願『蛋烘糕』茁長成長、健康快樂！」

（人民日報）