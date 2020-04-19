河南被埋4名男童遺體「慘不忍睹」　工地圍欄縫隙大且有多個缺口

河南原陽縣委宣傳部今天（19日）凌晨發布通報，18日下午5時半至晚10點40分，在該縣盛和府小區堆放的土方（註：建築工程土堆）中陸續發現4名5至11歲兒童屍體，均為與該小區相鄰的原陽縣原興辦事處溫莊村人。 通報稱，經初步判斷，這4名兒童可能是因土方壓埋窒息死亡，具體原因需要進一步調查。 其中一名死亡兒童的家長指，溫莊村與事發工地僅隔著圍欄，圍欄底部與地面有縫隙，寬處大人都可以鑽進。此外，圍欄還有多個缺口。

圖為事發現場的土堆。（影片截圖）

內媒報道指，出事的4名男童來自溫莊村3個家庭。李先生為其中一名死亡的5歲孩子的父親，他表示，4月18日下午4時許，其子和另外3個男孩在小道上玩耍。下午5時許，他喊兒子吃飯，但發現兒子不見了。下午5時多，其中一個男童從工地中被挖了出來，其後陸陸續續其他3個男童都挖了出來。

李先生形容，包括自己兒子在內的4名男童被挖起時，3人身體損毀嚴重，「是慘不忍睹」。

照片顯示，埋沒4名男童的大坑約6米深，呈不規則形狀，底部還有一個圓形小坑。李先生表示，溫莊村與事發工地僅隔著圍欄，工地上準備建小區，還在打地基。圍欄底部與地面有縫隙，寬處大人都可以鑽進。此外，圍欄有多個缺口。4名男童是如何進入工地的？溫莊村村支書表示，目前該縣相關部門正在事發工地上調查。

李先生表示，「現場有傳言是塌方，我覺得不太可能，工地上還有多個類似的大坑，周邊的土都很硬。」

涉事投資公司早前被投訴違建

內媒報道又指，盛和府小區投資者是新鄉市眾孚置業有限公司，盛和府小區項目投資為3億元人民幣，規劃顯示該項目密度小於28%，地積比率大於1.5小於1.8，建築高度小於36米。在此前的4月16日，有網民在人民網發起投訴稱盛和府小區存在違建行為——小區開發的1號樓17層高，就算2.9米的層高也超過了政府規劃限高。目前，包括項目法人代表吳某在內的7名相關責任人已被控制接受調查。

（《上游新聞》）