【新冠肺炎】美CDC月刊封面用清代武官「繡豹圖」　遭批種族歧視

美國疾病預防及控制中心（CDC）日前出版最新一期的《新發傳染病》（Emerging Infectious Diseases）月刊，封面使用中國清代三品武官的「繡豹圖」，蝙蝠赫然在列，被質疑涉及種族歧視。

美國疾病預防及控制中心的最新一期《新發傳染病》（Emerging Infectious Diseases）月刊，封面使用清代三品武官的「繡豹圖」，上面有蝙蝠。（美國CDC網站）

《新發傳染病》(Emerging Infectious Diseases)是美國疾病控制與預防中心（CDC）出版發行的月度期刊，該期刊面向全球傳染病和相關領域專家征集研究成果，意圖促進全世界對新發和再發傳染病的認知。

最新一期月刊封面的作者是兩名傳染病學家，布里德洛夫(Byron Breedlove)就職於美國疾控中心，而馮春海(音譯，Isaac Chun-Hai Fung)為華裔流行病學副教授。他們在署名文章中稱，「繡豹圖」上的動物，除龍、獨角獸及麒麟之外，全部都可能是導致人畜共患疾病的病毒宿主，能夠傳播可能導致人類呼吸道感染的病毒。文章最後更稱，蝙蝠正是新型冠狀病毒的宿主，「也許一個人的地位可能會在某些圈子裏給人帶來好處，但它們並不能防止新冠病毒和其他疾病的傳播。」

美國CDC在社交平台上發布最新一期月刊封面的圖片後，立即引起多名亞裔科學家不滿，紛紛指責該刊物「對東亞文化一竅不通」，抨擊封面作者「不科學和種族歧視」。目前美國疾控中心已經將此圖從社交網站刪除。但其官網中對期刊內容未做任何更改。

據了解，清代裝飾有「補子」的官服稱為「補服」，其中不同等級的武官，官服身上的「補子」圖案各有不同。「繡豹圖」是三品武官專屬，一品武官的官服上是麒麟，二品是獅子，三品是豹等。由於補子按照官階劃分，且受朝廷限制，不能大量製作，故有極高的工藝及歷史價值，是珍貴的文物收藏品。

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值得一提是，由於蝙蝠在中國傳統文化中被視為吉祥的象徵，故補子上大多都可見到有蝙蝠的蹤影。

（綜合報道）