李國慶闖公司搶印章「奪權」　自稱當選董事長　當當網報警

內地網上購物商城「當當網」的創辦人李國慶、俞渝夫妻再爆奪權醜聞。內媒報道指，先前被踢出公司核心的李國慶26日（周日）率人闖入辦公室，搶走了數十枚公司印章，又稱自己在臨時股東會當選董事長與總經理，負責公司經營管理。 當當網稱目前已經報警，相關印章即日起作廢，並且強調李國慶無權召開股東會。

當當網創辦人李國慶26日（周日）率人闖入辦公室，搶走了數十枚公司印章，又稱自己在臨時股東會當選董事長與總經理，負責公司經營管理。（網絡圖片）

報道指，李國慶26日突然闖入當當網辦公室，搶走了數十枚公章、財務章，並在公告欄貼出《告當當全體員工書》。該文件內容提到，李國慶已於4月24日召開臨時股東會，作出決議：公司成立董事會，由李國慶、俞渝、陳立等擔任董事，選舉李國慶為董事長與總經理，俞渝不再擔任總經理。此外，將進行股東分紅。

事件爆發後，當當網也發出聲明，證實李國慶在26日上午9點34分夥同5人，闖入當當網辦公區，搶走幾十枚公章、財務章，公司已經報警，「當當網以及關聯公司公章、財務專用章失控期間，任何人使用該公章、財務專用章簽訂的任何合同、協議以及具有合同性質的文件或其他任何書面文件，公司將不予承認，公章、財務章、財務部門章即日作廢」。

有關《告當當全體員工書》中所提的股東會決議結果，當當網指出，李國慶無權召開股東會。公司還強調，當當網業務照常進行。

當當網創辦人李國慶夫婦反目，成為網民熱話。（網上圖片）

4月22日，李國慶表示聽說當當網要裁員100多人，很多是自己招的，或者得到過自己的總裁認同獎的員工也在被裁之列，「當然我現在只是股東，我不干預當當總裁的決定」。他表示企業應當慎重裁員，原因包括員工的招聘時間、融入時間都很長，以及裁員不利於企業凝聚力。有分析認為，這可能是李國慶「奪章」事件的導火線。

當當網成立於1999年11月，由俞渝、李國慶夫婦聯合創立。2019年2月李國慶突然宣布離開公司，並在數月後接受採訪，表示自己被俞渝「逼宮」被迫離開，講到一半還暴怒摔杯子。據李國慶此前在個人微博所述，他在2019年7月底向法院遞交起訴狀和俞渝離婚，10月17日雙方收到了法院離婚傳單，但俞渝以感情未破裂為由不同意離婚。

（綜合報道）