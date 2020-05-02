【金正恩露面】內地網民關心金正恩近況　記者分析「朝鮮贏了」

朝鮮領導人金正恩「神隱」超過半個月，惹來外界擔心其健康出問題，一時間傳言滿天飛。 及至周六（2日），朝鮮官媒《朝中社》刊發報道，指金正恩在周五（1日）勞動節當天有出席公開活動，為一間化肥工廠竣工剪綵。 事實上，金正恩的情況同樣引起內地網民熱議，如今得知其無大礙後，都紛紛留言評論，還有人表示祝賀「沒事就好 希望朝鮮人民平平安安」。

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雖然受網絡審查影響，內地難以在網上公開討論金正恩，網民大多都用「鑫」、「jze」（金正恩拼音「jin zheng en」縮寫）等字眼代替。即便如此，內地網民對於金正恩的近況依然相當關心，其中微博認證香港衛視綜合副台長秦楓」的微博，以及鳳凰衛視記者，網名為「鳳凰霍偉偉」的微博，就是內地網民最常前往留言討論金正恩近況的地方。

在《朝中社》作出報道後，秦楓發文致歉。（微博）

秦楓此前都引述消息指金正恩已經病逝，甚至稱「有些人願意等著官宣真請自便，我只說事實。當年金日成去世晚了三十四小時，金正日晚了五十一小時，看看這次晚多少個小時官宣？」《朝中社》作出報道後，秦楓亦有再發微博致歉，並坦言「消息來源從來沒有錯過，這一次竟然錯了，看樣子朝鮮內部的情況已經和最初接觸時候不一樣。」

相對態度較保守的鳳凰霍偉偉，最初在金正恩病逝傳言流出時，則是發微博稱「有一些突發信息，正在核實中」、「目前沒有刪任何博文，多數渠道回來的信息是：安全，沒問題！」鳳凰霍偉偉其後一直都相當緊貼朝鮮的情況，經常轉發朝鮮的新聞報道，甚至有提供近日平壤的街景影片，滿足網民的好奇心。對於金正恩時隔20天終於露面，鳳凰霍偉偉稱朝鮮的一切消息都是充滿變數，有太多未知，需要的是持續關注和辨證地分析，「我們現在更要思考，這20天時間裏到底經歷了甚麼。」

霍偉偉一直都相關緊貼朝鮮的情況，經常轉發朝鮮的新聞報道，甚至有提供近日平壤的街景影片，滿足網民的好奇心。（微博）

鳳凰霍偉偉更稱，有得到消息指至少過去10天，朝鮮藉金正恩的傳言「揪出了很多消息源」，「韓美頻繁的偵察也把大量的偵察手段暴露在朝鮮監控之中，朝鮮也初步摸排了各國的反應。」鳳凰霍偉偉認為，現時很難判斷金正恩的傳言是否朝鮮為清除內奸的手法，「應該最初並不是這個目的，只是後來順勢而為」，但不管朝鮮是有意還是無意，「朝鮮這一役贏了。」

至於一般內地網民對於金正恩的傳言，大多都持有觀望態度，類似的留言「各位可能要見證歷史了」、「對我國有啥利弊，高人分析一下。還有就是真的是疾病嗎？有陰謀嗎？」等不絕於耳，同時亦有人批評內地網上的資訊不流通。

金正恩公開露面後，內地網民就多是留言恭賀，「願安康」、「真好，希望他健康！帶領朝鮮人民走向更加幸福美好的未來！」，但亦有疑心較重的網民認為仍有可疑，「也許是一個月前拍好的呢」、「看出來腿腳好像不太方便」、「會不會只是個替身」。

網民熱議：

感覺動作不那麼利索。 狀態不對，走路拿東西都很遲緩，才36歲啊，而且太胖了。看着很憔悴啊。 不管怎麼樣還是減減肥吧，不然出事早晚的。 感覺恩恩長胖了，跟他以前不太像了，難道是替身出馬平復輿論？ 小胖，幸虧你還在，被科普了一波你萬一真不在的後果，太可怕了！ 最近謠傳他走了，還好，沒走！ 看不見你的笑我怎麼睡得著。 這回視頻也來了，不知道一些人還有甚麼需要？ 終於出來了，辟謠了。 氣色還不錯。

（綜合報道）

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