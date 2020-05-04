設計動車檢修站上蓋工程　湖北26歲女工程師獲授予勞動模範稱號

近日，湖北省總工會對2019年全省勞動競賽先進集體和先進個人授予湖北五一勞動獎。其中，26歲鐵四院工程師葛鈺成為中鐵第四勘察設計院（鐵四院）史上最年輕的女勞模（勞動模範）。

據長江網5月3日報道，4月，湖北省總工會辦公室發佈通報，對2019年全省勞動競賽先進集體和先進個人授予湖北五一勞動獎，葛鈺獲授予「湖北五一勞動獎章」稱號。

葛鈺已獲得多項發明專利。（微博）

讓葛鈺一戰成名的，就是她所在團隊打造的杭州艮山門動車運用所（即檢修站）項目，位於西湖城區東北角，南臨京杭運河，南北向長達3公里，是隔離城市空間的一道裂痕。為彌補城市裂痕，該項目提出一體化上蓋綜合開發，2018年3月對設計單位進行全球招標，鐵四院聯合體拿出的「遇見杭州未來的時空之門」設計理念最終中標。

2019年9月，在湖北省勘察設計職工技能大賽中，葛鈺發布的艮山門運用所創新成果《路地融合城市之門，智創宜居首善之所》獲工業工程類一等獎，全省僅3個項目獲此殊榮。葛鈺表示，「上蓋綜合開發，說形象點就是給運用所加個『蓋子』，而後在蓋上通過綜合開發實現動車所與城市的融合。」

在完成艮山門動車運用所項目的同時，葛鈺還承擔了温州市域S1線、武漢光谷中央生態大走廊「空軌」項目等20餘個相關國鐵、市域以及地鐵項目設計。截至目前，葛鈺獲得發明專利8項，實用新型2項，發表論文2篇。

（綜合報道）