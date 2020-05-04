內地2名中學生體育課戴口罩跑步猝死惹議　專家：無必然聯繫

內地新冠肺炎疫情趨緩，多個省份相繼返校復課，但近日傳出兩名中學生在體育課上因為戴著口罩跑步而猝死，引起社會廣泛關注。不過也有專家指出，戴著口罩跑步和猝死之間並沒有必然的聯繫。

河南鄲城縣一名15歲男學生（左）上月24日在上體育課時猝死。（《華商報》）

據內媒報道，河南鄲城縣一名15歲男學生上月24日在上體育課時猝死；家長查看閉路電視時稱，自己孩子事發時戴著口罩跑步，懷疑這就是死因。校方希望進行屍檢但未被同意，經過協商，校方最終賠償37萬元人民幣達成和解。

此外，湖南長沙市一名14歲學生上月30日同樣在上體育課時猝死。網傳的聊天截圖稱，該學生是在體考一千米測試過程中戴著N95口罩跑步，呼吸不暢引發猝死。

專家：學生戴口罩跑步和猝死並沒有必然聯繫

兩則新聞立即引發網民熱議，但學生的死亡與戴著口罩跑步有無關係並沒有一個準確的說法。陝西中醫藥大學教授曹蘭秀在接受媒體採訪時表示，戴著口罩跑步和猝死之間並沒有必然的聯繫。曹蘭秀說，「一般來說，99%的戴口罩跑步不會導致猝死。如果學生呼吸有困難，他可以自己呼吸，他是有自我意識的。他不可能戴上口罩後突然死去。」換而言之，感到呼吸不暢會及時停止運動、摘掉口罩，這是人的本能反應。

內地新冠肺炎疫情趨緩，多個省份相繼返校復課，但近日傳出兩名中學生在體育課上因為戴著口罩跑步而猝死，引起社會廣泛關注。（網絡圖片）

蘇北人民醫院重症醫學科主任鄭瑞強則表示，「運動的時候，人體的耗氧增加，需要吸入非常多的氧氣，戴口罩後氧氣的吸入不及時，會造成嚴重的缺氧，這一行為不僅會對人體的肺部造成損傷，還會對人體的全身造成損傷。」

另外也有專家表示，猝死的原因有很多種，疫情期間長時間的不鍛煉，然後跑步前未進行充分的熱身都是可能原因。

北京阜外醫院心外科副教授孫宏濤指出，剛剛復課的學校暫時不要進行激烈的競技性體育比賽，應先循序漸進地恢復孩子們的運動，激烈運動時不要佩戴口罩，尤其是N95口罩。

（綜合報道）