酒駕撞車釀4死安排同車人頂包　內蒙古敖漢旗政法委副書記被刑拘

內蒙古赤峰市敖漢旗上月初發生一宗三車連環相撞意外，共導致一家四兄弟死亡。 內地傳媒披露，肇事司機是敖漢旗政法委副書記潘某國，他不但意外後沒有立即報警反而潛逃藏匿，甚至讓同車另一人「頂包」。 報道指，潘某國及為其「頂包」的男子現已被警方刑事拘留，敖漢旗政法委工作人員亦回覆指現時當地公檢法司及鄉鎮多個部門已組成幾個調查組，並正與死者家屬進行調解。

意外導致趙雲啟兄弟四人死亡。（澎湃新聞）

事發在4月4日清明節早上，敖漢旗的趙雲啟兄弟四人駕車前去掃墓。至上午7時25分左右，車輛行駛至敖漢旗省道210線529KM+200M處時，被一輛白色私家車逆行高速撞上。趙雲啟的女兒趙海英事後表示，父親及兩名叔伯當場死亡，另一個伯伯亦在送醫後傷重死亡。趙海英指，事發後肇事司機潘某國並沒有第一時間報警，而是選擇逃逸，「是路過群眾報警的，我大伯被送到醫院的時候已經距離事發時間過了兩個半小時了，如果早一點也許他還能活下來。」

據敖漢旗公安局交警在道路交通事故認定書中指出，潘某國當時飲酒後駕車在道路上超速行駛，並在閃避另一輛因故障停在非機動車道並開啟前門的車輛時，不當越過道路中心實線駛入對面線，結果就與趙雲啟兄弟四人的車輛相撞。潘某國的行為導致意外的主要原因，故障停車的車輛開關車門時有妨礙其他車輛通行，是為次要原因。司法鑒定檢驗報告書同時顯示，潘某國當時血液中酒精含量為30.13mg/100ml，屬於酒駕。

潘某國酒駕撞車後肇事逃逸，並安排同車人「頂包」。（澎湃新聞）

趙海英表示，事發至今父親及3位叔伯仍未獲得安葬，潘某國亦從未向家屬道歉或提出任何賠償方案，「我爸爸兄弟四人都是養殖戶，也是家裏的頂梁柱，家裏都有還沒成家的孩子。」

（綜合報道）