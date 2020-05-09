【新冠肺炎】搶救49天病歷1600頁　陝西最危重女患者終出院

陝西一名66歲的新型冠狀病毒肺炎女性患者，在歷經94天的「戰鬥」後，對病毒檢測從呈陽性反應轉為呈陰性反應，終於在周六（9日）得以康復出院。 據了解，該患者是現時內地康復出院的新冠肺炎患者當中，使用人工心肺（ECMO）時間最長的人，長達49天，其病歷文件更有多達1600頁以上。

患者是現時內地康復出院的新冠肺炎患者當中，使用人工心肺（ECMO）時間最長的人，長達49天Z。（華商報）

據內地傳媒報道，患者是在2月5日，因發熱並伴有胸悶、氣短等症狀，在家人的陪伴下到西安交通大學第一附屬醫院急診科就診。醫生當下已高度懷疑患者是感染新型冠狀病毒，遂立即將其從搶救室轉移至急診科單人病房隔離。經過快速病毒檢測和胸部電腦掃瞄檢查，患者被確診是新型冠狀病毒肺炎，並立即收入醫院感染病房。

報道指，患者是陝西全省最危重的確診病例，醫院為此特別成立副院長牽頭、多學科專家參加的救治團隊，並安排8名醫生及48名護士組成床旁救治小組，24小時不間斷進行治療。醫院先後共安排117次院內專家會診、3次全省大會診，甚至有與上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，以及國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟院士視像連線，接受對患者的救治指導。

經過醫護人員的全力救治，患者終在5月9日達到出院標準，順利康復出院。（華商報）

經過醫護人員的全力救治，患者在3月4日對病毒檢測轉為呈陰性反應，其後又在3月28日及4月14日得以停用人工心肺及呼吸機。經過94天艱苦鏖戰，患者終在5月9日達到出院標準，順利康復出院。

（華商報）