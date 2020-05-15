逆境求生︱非洲豬瘟拖累出口　柳州螺螄粉湯底「豬改牛」銷量暴增

柳州螺螄粉是廣西著名風味小吃，惟去年受非洲豬瘟疫情影響，多個國家都有限制中國的豬肉製品進口，以致用豬骨熬湯的柳州螺螄粉，銷量一度大跌。 幸好柳州螺螄粉在今年成功扭轉頹勢，僅1月至4月的出口銷量就達去年全年的兩倍以上，箇中秘密就是推出以牛骨取代豬骨熬製鮮湯。

傳統柳州螺螄粉的湯汁，主要原材料是豬骨及螺螄。（視覺中國）

傳統柳州螺螄粉的湯汁，主要原材料是豬骨及螺螄。惟在非洲豬瘟疫情下，屬於豬肉製品的螺螄粉出口受阻，去年1月至8月，僅出口一批次，總值不足5000美元。為打破困局，柳州螺螄粉領導小組提出多項措施，包括用牛骨代替豬骨。其中一間柳州螺螄粉生產商廣西螺狀元食品科技股份有限公司董事長劉清石直言，「牛骨金湯螺螄粉」是只用牛骨熬製的柳州螺螄粉，不僅讓螺螄粉重新打入歐美市場，還消除了部分人的飲食禁忌，擴大消費者群體。

柳州市商務局副局長賈建功則指，為協助柳州螺螄粉生產商出口，局方更有制定方案，多次舉辦外貿業務培訓班，「（出口）有些哪方面的限制，我們就進行哪一方面的培訓，讓我們的培訓，不管是標識標籤，還有裡面的這些用料各方面，特別是（針）對一些歐美國家的限制，我們進行一些改進和完善，讓我們的產品能夠順利地出去。」

此外，在新型冠狀病毒肺炎疫情的大環境下，柳州螺螄粉的需求急劇增加，據統計，今年1月至4月，柳州螺螄粉已有10批次出口，出口額達31.1萬美元，較去年全年增141.68%。

（綜合報道）