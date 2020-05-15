【吉林封城】舒蘭疫情擴大增至29人確診　吉林遼寧逾8000人被隔離

內地的新型冠狀肺炎疫情反覆，周四（14日）新增的4宗確診病例中，全部都是來自吉林省的本土病例。 值得一提是，該4宗病例都是舒蘭市疫情的關聯病例，其中一人的居住地是吉林市船營區，顯示舒蘭疫情繼吉林市豐滿區、遼寧瀋陽後，已經擴散至更多地方。目前，吉林和遼寧兩省已有合計超過8000人被隔離。 船營區出現確診病例後，當地宣布自周五（15日）起，將風險等級由低風險調整至中風險。

受疫情影響，吉林市日前已經宣布「封城」，吉林火車站暫停停辦該站始發及經由旅客列車的旅客乘車業務。（中新社）

據了解，舒蘭疫情截至目前已有29人確診，其中26人在吉林省吉林市（舒蘭市16人、豐滿區9人、船營區1人），3人在遼寧省瀋陽市（均為同一單位員工），另有超過8000人被隔離觀察。

在吉林省，密切接觸者共有686人，均在指定地點進行隔離醫學觀察。遼寧省則對1093名密切接觸者及間接接觸者，以及對6434名其他風險人群實施集中或居家隔離觀察。

舒蘭疫情首宗病例的感染源仍然未明，吉林市衛健委主任劉奇誌在周五（15日）的新聞發布會上指，今次的疫情是高度家庭聚集性及集體單位聚集性，所有病例都有流行病學關聯。

吉林市現已停運所有客運班線、旅遊包車，僅貨運車輛可以正常通行。（中新社）

劉奇誌表示，為提供追溯感染源頭所必需的病毒檢測相關數據，舒蘭市已根據病例的活動軌跡，將流行病學調查及病毒檢測範圍擴大至病例及無症狀感染者的次密切接觸者及一般接觸者，組建由紀委或組織部幹部、流行病學調查人員、採樣人員、公安幹警和社區（鄉鎮）幹部共同組成的32個病毒採樣小組，深入社區、鄉鎮全面展開流行病學調查和病毒採樣工作，同時又從全市其他縣市區抽調85名人手，以及在吉林市的7間市直屬醫院抽調300名護士，經連夜培訓後全部投入到病毒採樣工作。

（綜合報道）