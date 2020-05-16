《王者榮耀》新規「課金」設每月上限　未成年人每日限玩1.5小時

騰訊著名手機遊戲《王者榮耀》日前發布公告，在周五（15日）起推出新使用規則，進一步防止未成年人沉迷，具體措施包括一般日子每天限玩1.5小時，法定節假日亦每天限玩3小時。 新規則同時有限制「課金」，未成年人每次最多只能「課金」50元（人民幣．下同），成年人每月「課金」的總金額亦只有最多400元。

未成年人在每天晚上10時至翌日上午8時禁玩《王者榮耀》，法定節假日期間每天只能玩3個小時，其他日子每天限玩1.5小時。（資料圖片）

公告指出，《王者榮耀》將遵守國家相關法律法規的要求，對未成年人玩遊戲作出一定的限制，並嚴格按照相關部門發布的《關於防止未成年人沈迷網絡遊戲的通知》內容，制定新的遊戲使用規定。

《王者榮耀》自5月15日起，未成年人用戶在每天晚上10時至翌日上午8時禁玩，法定節假日期間每天只能玩3個小時，其他時間每天限玩1.5小時。「課金」方面，年齡不滿8歲用戶的禁止「課金」，8歲至16歲之間的用戶，每次「課金」限制在50元內，總充值金額限制在每個月200元內。至於成年人用戶的每次「課金」亦限制在100元內，每月充值總額限制在400元內。

新規則下，未成年人及成年人的「課金」《王者榮耀》，同樣都有每次及每月上限。（資料圖片）

此外，《王者榮耀》修改遊客模式的限制，iOS版遊客體驗模式下，同一部設備每15天的遊戲時間不能超過1小時，也不能「課金」。

（綜合報道）