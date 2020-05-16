【失蹤4日】北京女大生翼裝飛行失聯　直升機在張家界天門山搜尋

內地傳媒報道，一名北京女大學生周二（12日）在湖南張家界天門山翼裝飛行期間失蹤，景區已調動兩架直升機和多架無人機進行搜尋。但截至周六（16日）下午，仍未能找到失蹤女生。

翼裝飛行（Wingsuit Flying）屬於跳傘的一種，飛行員穿着翼裝服從高空跳下，張開四肢無動力的向前飛，自由落體過程約兩分鐘，體驗人像鳥一樣飛的感覺。圖為2019年第八屆翼裝飛行世界錦標賽選手在張家界天門山試飛。（新華社）

報道指，事發當日北京某文化傳媒公司在張家界天門山景區取景拍攝極限運動短紀錄片。上午11時，參與拍攝的兩名翼裝飛行員從飛行高度約2500米的直升機上起跳，進行高空翼裝飛行，其中一名女翼裝飛行員在飛行過程中因偏離計劃路線後下落不明。

事發後，攝製組和天門山景區調動兩架直升機和多架無人機在所有可能降落的山體上空進行地毯式搜尋。當地政府也調度消防隊、藍天救援隊、攝製組、景區工作人員以及熟悉地形的當地村民展開聯合搜救。

天門山景區指，因失蹤女生未攜帶手機、GPS等設備，加上近幾日持續降雨，山內雲霧大，能見度低，地形險峻複雜，搜救工作非常困難。從事發至今已經四日，尚未搜尋到失蹤女生。女生的母親表示非常焦急，得知消息後已連夜趕到當地，希望能盡快找到女兒。

據悉，失蹤女生曾在國外經過系統的翼裝飛行專業訓練，有數百次翼裝飛行和高空跳傘經驗。其好友王先生向內媒透露，失蹤女生當日應邀在天門山景區參加一項節目拍攝，飛行活動也得到景區批准，「她這次是從直升機出艙起飛，是低空翼裝中比較低級別的，基本上是以高度三百米以上的高度貼著山飛行，然後到有一定高度，比如800米以上的開闊區域開傘。」

王先生分析稱，通常翼裝飛行發生事故與飛行高度控制和路線偏離有關聯，比如沒到可以開傘的區域遇到緊急情況應急開傘、開傘不夠高度、傘沒開全後下墜、降落地要求平整的區域都是因素之一。他表示，事發當日有天門山的村民表示目擊到空中有人開傘，推測失蹤女生有可能開傘了，如果掛樹上重傷的情況下，救援時間很寶貴，爭分奪秒有可能挽救生命。

（北京晚報）