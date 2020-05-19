【月售80萬粒】江蘇警搗破假藥案　揭大學前教授家中自製減肥藥

江蘇崑山警方近日搗破一宗製售假藥案，查明了一個涉及多省份的假冒減肥藥生產銷售鏈條，涉案總價值2000多萬元（人民幣，下同），並拘捕了10名疑犯，發現其中一名參與生產假藥的人竟然曾是一名大學前教授。

江蘇市民報警稱，食用這款「皇冠纖維素」減肥藥後身體不適。（影片截圖／江蘇衛視）

據內媒報道，崑山警方今年3月接到市民報警稱，在食用了一款叫做「皇冠纖維素」的減肥藥後，身體出現不適。警方經調查後，鎖定賣家王某，但隨後發現王某只是個代理商，他的上家是來自鹽城的張某。

警方找到張某後，發現其藥品也是採購而來。採購價是1元一粒，一瓶藥連包裝後成本不到40元，而售價則高達288元一瓶。警方取樣檢測後發現，張某銷售的減肥膠囊主要成分是「西布曲明」（Sibutramine）。

據悉，西布曲明是一種中樞神經抑制劑，具有抑制食慾等作用。但由於該藥會引起血壓升高、心率加快、厭食、失眠、肝功能異常 等嚴重後果，2010年，內地已經明令禁止在任何食品和藥品中添加西布曲明。

而張某交代，她還有一個上家，是遠在河南的楊某。警方隨即趕赴鄭州抓獲楊某，發現他為掩人耳目，將西布曲明粉末全裝進洗衣粉袋中，藥品的配比也全靠一個電子秤。

經警方查證，楊某以前是一名大學教授，後來辭職做醫藥代表，在掌握相關醫學藥品的專業知識後，就動了生產減肥膠囊的念頭。楊某在網上購買膠囊外殼，採購了西布曲明、何首烏等藥物粉末，在家中進行攪拌混合，最後根據不同客戶要求調整各粉末配比。

楊某通過自製「減肥藥」牟取暴利。據悉，楊某每個月能銷售80多萬粒減肥產品，成本大概是0.5元錢每粒，售價0.8元到1元每粒，月收入大概在20萬到30萬元之間。

江蘇警方查獲各類假冒減肥藥30萬餘粒。（影片截圖／江蘇衛視）

（江蘇新聞）