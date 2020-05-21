【有片】新華社推全球首個3D人工智能主播　於兩會期間播報新聞

據內媒報道，在全國兩會召開之際，內地科網公司搜狗聯合新華社推出的全球首個3D 人工智能合成主播「新小微」，會為觀眾帶來兩會新聞資訊。

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報道指，「新小微」以新華社記者趙琬微為原型，基於超寫實3D數字人建模、多模態識別及生成、實時面部動作生成及驅動、遷移學習等多項人工智能前沿技術，只需輸入文本內容，「新小微​​」就能根據語義實時播報新聞，其表情唇動、肢體動作和語音表達高度契合、自然逼真。

新華社於2018年推出全球首個2D人工智能合成男主播「新小浩」。據統計，「新小浩」已在新華社客戶端上持續為觀眾服務500多天，先後產出13,000多條新聞報道，累計時長超過35,000分鐘。

首位AI合成主播「新小浩」已在新華社客戶端上持續為觀眾服務500多天，先後產出13,000多條新聞報道，累計時長超過35,000分鐘。（網絡圖片）

從外型看來，「新小微」逼真地還原了真人髮膚，在立體感、靈活度、可塑性、交互能力和應用空間等各個方面，都比前一代的2D主播有了大幅躍進。若將鏡頭拉近，甚至連頭髮絲和皮膚上的毛孔都清晰可見。

相較之前的2D人工智能合成主播，3D「新小微」不僅立體、靈活，可控，還具有同時支持多機位多景深，360°任意角度呈現內容等能力。

（綜合報道）