爬6樓救女童獲獎一層樓登熱搜　四川冷氣工：只是做了件平凡的事

四川自貢市富順縣冷氣工胡雲川上周四（21日）開車經過一個住宅區時，意外看見一位5歲女童懸空掛在6樓窗戶外側，情急之下他立刻衝上5樓翻出窗外，再徒手爬上樓將女童救下，事件在內地引起廣泛關注。 男子供職的公司決定頒給他價值60萬元（人民幣，下同）的一層樓作為「見義勇為獎」。內媒報道指，60萬元可以在胡雲川的所在地買到一個100平方米（1076平方呎）左右的單位。

▼ 男子徒手爬6樓救下女童 按圖看驚險一幕

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內媒報道指，獲救女孩父親得知事情的經過後，從昆明乘機趕回當地感謝胡雲川，被救女孩一家還為胡雲川送錦旗並當面致謝。

胡雲川的感人事蹟不斷發酵，事件曝光僅2天，在微博、抖音、今日頭條、騰訊新聞先後登上熱搜，在抖音有超過4000萬話題瀏覽，微博話題突破3.1億。

胡雲川表示，自己只是做了一件平凡的事。（紅星新聞）

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報道又指，胡雲川任職的公司不僅向胡雲川授予「人單合一見義勇為獎」，同時還獎勵價值60萬元的一層樓，還以直播的形式召開「服務創感動表彰暨服務轉型會」，邀請胡雲川分享經歷。

據悉，目前富順縣樓價在每平方米5000元-6000元左右，也就是說60萬元可以在當地購買到一個100平方米（1076平方呎）左右的單位。

網民熱議：

「好人有好報。」

「見義勇為，正能量！獎勵的好！」

「國家應該給予獎勵，這是出自內心的善舉。」

「於細微處見英雄！點讚危情下勇救女童的空調小哥！」

「員工和公司都幹得漂亮。」

「獎勵他三套房也不為過，生命無價！」

（綜合報道）