【新冠肺炎】武漢十天內檢測657.4萬人次　發現189宗無症狀感染者

內地新型冠狀病毒肺炎疫情持續，其中在湖北省武漢市，當地早前發現有感染源不明的確診病例後，遂於5月14日起展開為期10天的全市全員病毒檢測。 據內地傳媒指，5月14日至5月23日期間，武漢市已為900多萬名居民採樣，累計完成657.4萬人次的病毒檢測，共發現189宗無症狀感染者。

報道指，今次的檢出率約為0.00287%，即每10萬人口中，大約有2.87人是無症狀感染者。與上月初武漢衛健委公布的數據相比，當地在4月1日至4月7日共進行10.7萬次病毒檢測，查出有223宗無症狀感染者，檢出率為每10萬人口中，約有207人是無症狀感染者，檢出率是今次的72倍。

武漢在5月14日至5月23日期間為900多萬名居民採樣，累計完成657.4萬人次的病毒檢測，共發現189宗無症狀感染者。（中新社）

對於無症狀感染的傳染性，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友此前曾稱，研究發現，從個體水平來看，無症狀感染者的傳播效率約相當於確診病例的三分之一，對疫情擴散影響比較小。

中華預防醫學會社會醫學分會主任委員、華中科技大學同濟醫學院公共衛生學院教授盧祖洵亦稱，武漢進行全市全員病毒檢測具有重要意義，不但可為其他疫情嚴峻的國家提供經驗參考，例如實施的路徑方法、質量管理、問題和解決方案，同時亦彰顯中國抗疫的實力和決心。另一方面，病毒檢測結果更是對武漢前期疫情防控成效的一個檢驗，相關數據具有重要參考和研究價值。

（綜合報道）