獲授予「助理工程師」職稱　武漢36名速遞從業員「升Level」

湖北武漢郵政管理局日前宣布，36名在武漢的速遞從業人員，獲得「快遞工程專業助理工程師」的資格，是當地首批擁有相關職稱的人員。

36名在武漢的速遞從業人員，獲得「快遞工程專業助理工程師」的資格。（長江日報）

武漢市郵管局有關人士介紹，是次評審的申報範圍為全市從事速遞設備工程、速遞網絡工程、速遞資訊工程的在職在崗專業技術人員。要獲得初定助理工程師資格，學歷、資歷條件是須大學畢業，見習一年期滿，或者大專畢業，擁有3年工作經歷。經由所在企業根據申報人的工作態度、學識水平、業務能力等進行綜合評價，再由評審委員會公示認定。評審自去年11月啟動，經過層層篩查、評定、公示，在上周六（23日）正式發證。

據介紹，「快遞工程」的職稱評審，並不僅僅針對前線的「快遞小哥」，而是針對整個物流速遞行業，故取得職稱的人大多是擁有大專以上學歷、多年速遞物流工作經歷、從前線逐步成長起來的「情報分析師」、「運營監控員」及企業的業務骨幹。不過，有關人士承認，由於項目剛剛啟動，尚未有與待遇緊密連接，要待日後體系相對完善，才能使職稱在待遇上有所體現。

武漢速遞協會秘書長張玉和則指，「快遞工程」首次進入工程系列初級評審體系中，是堅定「無論在何種崗位，只要你努力，就能得到社會的認可」的價值觀，有利於行業留住人才，促進從業人員進一步自我驅動、自我提升，也有利於提升企業形象，相信未來將會有更多的「快遞小哥」獲得專業職稱。

（綜合報道）