無碑「墳頭」下暗藏「礦機」　黑龍江犯罪團夥偷油田電力挖比特幣

虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）挖礦需要大量「礦機」24小時不間斷運算解密獲取虛擬貨幣，耗電量非常高，非普通人能承受，因此出現不少偷電挖比特幣的案例。 近日在黑龍江大慶，警方根據當地油田提供的電力數據，懷疑某村附近有盜電據點，並到可疑地點調查。其後在一個林地，警方發現了兩座沒有立碑的無名氏「墳頭」，並在附近發現一個入口，在鑽進入口後勘查後確認，此處正是一個非法盜電生產比特幣據點。

警方先是發現兩座可疑的「墳頭」。（影片截圖）

據內媒報道，事發在上周二（5月26日），警員在林地四處偵查，發現了兩個「墳頭」比較可疑，「沒長草，沒有立碑，也沒有花圈紙錢的痕跡，不新不舊的樣子。」警員上前查看，結果在距離墳頭大約10米的地方，發現了一些乾枯的玉米杆堆成的柴堆，非常蹊蹺，「附近有沒有人居住，誰會把自家的柴垛堆放在野地呢？」

警員隨後在玉米杆下邊找到了一個正在運行抽氣扇，順藤摸瓜又打開一個鐵蓋，發現一個入口。警員鑽進入口後，通過電纜的走向，確定此處是盜竊附近油井電力來挖比特幣的非法據點。根據警方描述，此據點地下深度約為2米，有照明設備和輸電設備，放置設備的架子有3層，其中1層擺放了8台比特幣礦機。

警方認為，地面上兩處看似墳頭的土堆，實際上是犯罪團夥為隱藏據點而做的偽裝，目前尚未有人被捕，案件仍在處理中。

（新京報）