【新冠肺炎】疫情致外貿訂單大減　東莞中年女散工搶工做

東莞大朗以生產毛衣聞名。據當地毛織管委會統計，全球每六件毛衣就有一件來自大朗。發展多年的加工製造業催生出龐大的散工市場，不少中年女性到當地找工作。 然而，突如其來的新型冠狀病毒肺炎疫情，導致外貿訂單大減，當地女散工的工作機會變少，不少人需要搶工作，才能確保生計；亦有人難以承受，決定離開。

內媒報道，一條街上數十家紡織小廠關門，貼著「旺舖招租」、「轉讓」等。（網上圖片）

東莞每個鎮幾乎都有自己主導的一項加工製造業，長安鎮主打五金模具產業，樟木頭是塑膠產業重鎮，而大朗以做毛衣聞名。每年4月至5月，大朗開始進入生產旺季，大量外貿訂單湧入，7至8月達到頂峰，鎮上每家工廠徹夜長明趕工生產，往往持續到年底。

加工製造業的發達催生出龐大的散工市場，尤以中年女性居多。不少人外來到東莞謀生，在旺季的時候，仲介或紡織廠老闆會發各種招工信息到微信群，工作並不難找。

一見有人在街上招工，女工們就會上前搶工作做。（網上圖片）

然而，突如其來的新型冠狀病毒肺炎疫情，導致當地外貿訂單大減，鎮上明顯變得蕭條。內媒報道，一條街上數十家紡織小廠關門，貼著「旺舖招租」、「轉讓」等。一家做意大利出口生意的毛織廠老闆說，去年這個時候，街上各地商人趕來看毛料、定工廠，她招聘十幾個散工，待趕製的成衣一路堆到門口的大街上。而這個5月，她在店內整日無所事事。

女工們手提電話內的微信群也變得安靜，招工信息大幅減少，只剩下工人自薦，「大家好！我今天有空，有需要請補衣、查補、手工活的，找我」，還有人低價變賣電腦編織機，回應的人幾乎沒有。

一見有人在街上招工，女工們就會上前搶工作做。（網上圖片）

過去幾年，當地的工廠工作並不難找，工人們有時會搶工作做，但搶的都是工資較高、待遇更好的工作，她們有選擇工作的能力。但如今連工資平平的工作也是僧多粥少，再差的工作，女工們都搶著做。內媒報道，有人開三輪電單車在街上招工，隨即有幾十個女人圍了上去，希望對方僱用。有人過去兩個月沒找到任何一份工作，抱怨「我今年一件毛衣都沒摸著嘞！」

人比工作多，一些工廠老闆除壓低工資，也開始年齡限制。比如，當地一間大型電子廠招工，入廠年齡也無一例外限制在45周歲以下。為了顯得年輕些，有些女工甚至穿短裙、染髮、做激光祛斑等。

不少人留在當地等待機會，但亦不斷有女工因為等不到工作，買火車票離開東莞。（網上圖片）

「等工難」的情況被媒體報導後，大朗鎮政府在5月連辦三場培訓會，提供家政等就業培訓服務。然而參加者並不多，有女工認為這種培訓作用不大，「我都40多歲的人了，現在讓我們去學伺候別人，怎麼做得來？」

不少人留在當地等待機會，但亦不斷有女工因為等不到工作，買火車票離開東莞。

（澎湃新聞／極晝）